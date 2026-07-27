A Barcelona i Montcada i Reixac
Paneque afirma que no hi ha punts en comú entre els forats de les obres de l’L9 i Rodalies
La consellera ha defensat que l’administració pública ha actuat com li correspon, responent a l’emergència i restablint la normalitat
Un forat a les obres de soterrament de Rodalies a Montcada engoleix una grua i obliga a tallar ‘sine die’ l’R2, l’R2 Nord i l’R11
Judit Bertran
En les últimes setmanes, dos forats i una deflagració de gas vinculats a les obres de construcció d’infraestructures ferroviàries han augmentat la preocupació entre els veïns de Barcelona. El primer va ser al barri del Putxet el 7 de juliol passat en el marc de les obres de l’L9, mentre que pocs dies després, el 22 de juliol, una situació similar va ocórrer a Montcada i Reixac a les obres del soterrament de Rodalies al municipi. El mateix dia, a més, hi va haver una fuita de gas que va aixecar una gran flamarada a la plaça de Sants de Barcelona.
Davant els incidents, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que no hi ha punts en comú i ha afirmat que «no s’enfonsa el país». Així ho ha dit en una entrevista a 3CatInfo aquest dilluns, en la qual ha assegurat que és normal la preocupació de l’opinió pública davant els fets tan seguits, però «són obres sense cap coincidència entre si, ni d’empresa constructora ni de responsable», ha dit.
La consellera ha defensat que l’administració pública ha actuat com li correspon en primer lloc, responent a l’emergència i restablint la normalitat.
Esvoranc a Montcada
En el cas del forat de les obres del soterrament de tren de Montcada a l’altura de Vallbona, que va obligar a tallar durant uns dies les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, ha assegurat que la Generalitat està pendent encara de conèixer l’informe tècnic d’Adif abans d’atribuir responsabilitats.
«Veure quin és l’origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d’acord amb el projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d’allà surt alguna oportunitat de millora i d’assegurar que això no pugui tornar a passar, ja que aquest és el procediment habitual i és el que hem d’exigir a Adif», ha assegurat.
Paneque ha afirmat també que les obres de soterrament són «molt complexes» i que en aquests treballs hi ha estudis geotècnics, per la qual cosa cal comprovar si aquests estudis tenien en compte tots els riscos possibles.
A més, ha posat en valor que l’única resposta a la desconfiança dels incidents de l’últim mes relacionats amb les obres d’infraestructures ferroviàries és la «millora continuada» del servei davant la situació en què es troba la xarxa després d’una desinversió de dècades. D’altra banda, ha aprofitat per recordar que en aquests moments hi ha un total de 180 obres en marxa a Rodalies, «tan necessàries com molestes».
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