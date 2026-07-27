REFORMULACIÓ URBANA
Un pla de l’AMB protegirà la riera que uneix la serralada de Marina amb el mar
El projecte pretén recuperar la riera d’en Font, que enllaça els municipis de Tiana i Montgat amb la cadena muntanyosa del litoral català. La proposta inclou la instal·lació del primer mercat municipal de Tiana.
El document planteja qualificar els entorns com a sistema de parc forestal
La iniciativa vol dir augmentar en gairebé 4,77 hectàrees el sòl no urbanitzable
Gerardo Santos
Nou pas per blindar la protecció ambiental de la gran riera que connecta la serralada de Marina, la cadena muntanyosa que segueix paral·lelament el litoral català i la mar a través dels municipis de Tiana i Montgat (Maresme), tots dos integrats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’Administració ha aprovat aquesta setmana provisionalment –a l’espera que l’aprovi definitivament la comissió territorial d’Urbanisme del Departament de Territori– una modificació del Pla General Metropolità (MPGM), que permetrà la conservació del valor paisatgístic i ambiental de la Riera d’en Font.
El projecte impulsa la recuperació de la riera com a "eix vertebrador" entre el parc de la serralada de Marina, els dos municipis i la mar, segons consta en la documentació de la MPGM. A més, també implica la recuperació de tres antigues masies i la instal·lació del primer mercat municipal de Tiana: "Ens permetrà posar ordre en les qualificacions urbanístiques i aplicar canvis i millores a la zona", declara a EL PERIÓDICO l’alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra (Junts per Tiana), sobre el pla acabat d’aprovar.
Per emprendre la protecció de l’àmbit, es reconeixerà com a sistema hidrogràfic el curs i la ribera de la riera per "preservar així la seva funció dins del cicle de l’aigua". Així mateix, proposa la preservació de la biodiversitat del bosc de ribera i dels marges en què es desenvolupa l’activitat agrícola. Per a això, la MPGM planteja qualificar els entorns de la riera com a sistema de parc forestal, fet que permetrà portar a terme actuacions com el manteniment, l’obertura de camins, instal·lacions per a la prevenció i extinció d’incendis i la instal·lació de punts d’informació ambiental. Alhora, es "minimitzarà el risc d’inundació", afirma la documentació del pla, que marca punts calents en aquest sentit, com l’antic Garden Tiana: "Treballem molt els avisos a la població en l’àmbit municipal", assevera Salvatierra.
Quant a les masies, la MPGM proposa qualificar com a zona de verd privat d’interès tradicional a can Cosme, can Maybé i can Tolrà, "amb la finalitat de facilitar la rehabilitació i la millora" dels immobles. El tractament dels contorns de la riera, "espais abocats a un deteriorament progressiu", segons es llegeix en la documentació del pla, haurà de permetre, alhora, "millorar el contacte amb el teixit urbà i aconseguir una transició més amable a l’espai agroforestal". S’aconseguirà incorporant, al llarg de l’eix de la riera, espais de trobada per a residents, identificant i potenciant espais lliures actuals i admetent usos nous que aportin "valor afegit al medi natural".
En aquesta ordenació i protecció del medi natural hi ha subjacent la intenció, a llarg termini, de consolidar la connexió del parc natural de Collserola amb una serralada de Marina que, alhora, es vertebra amb la mar a través de rieres com la d’en Font.
El primer mercat municipal
Més enllà de la protecció del medi natural i la connexió del corredor Collserola-serralada de Marina, un aspecte tangible de la MPGM és la proposta d’instal·lació del primer mercat municipal de Tiana. "És el que més ens urgia perquè és dins del pla de govern", assumeix l’alcalde Salvatierra. En primer lloc, recorda el regidor, es va elaborar un estudi comercial per al qual es van consultar veïns i comerciants locals, "per establir si n’hi havia la necessitat". L’alcalde assegura que tant els uns com els altres defensen la necessitat de disposar d’un mercat municipal. "Quan era petit, hi havia el doble de botigues d’alimentació, i ara som molts més veïns però hi ha menys comerç", lamenta el regidor, que assenyala que per continuar tenint un "poble viu cal tenir activitat comercial, poder comprar a Tiana i passejar-hi, i això implica tenir un pol d’atracció".
Una vegada confirmada la necessitat d’aixecar una llotja local, explica l’alcalde que es van fixar en l’experiència dels mercats de Barcelona, que els últims lustres han apostat per la introducció, a tall de tàndem, de supermercats a les primeres plantes dels mercats renovats.
Aquest és el pla a Tiana, assegura Salvatierra, "sempre que els comerciants hi estiguin d’acord". Un punt que, ara com ara, sí que es compleix al municipi, indica el regidor: "Els terrenys on és possible aixecar el mercat han de tenir la qualificació adequada, i estem en aquest pas".
En aquesta línia, la MPGM també comporta una requalificació necessària de terrenys, sigui per a la protecció de la riera, per a la construcció del mercat, i per ordenar diverses activitats econòmiques del nord del municipi. És per això que l’aprovació significa un increment de gairebé 4,77 hectàrees del sòl no urbanitzable, així com de 4,69 hectàrees de sòl urbà. Tot plegat, en detriment del sòl urbanitzable no delimitat, que es redueix a zero.
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