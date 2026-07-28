Més vigilància
El 60% de les agressions sexuals en discoteques de Barcelona són tocaments
Les denúncies per violència sexual a la ciutat han baixat un 9,4% respecte a l’any passat
Els Mossos demanen a les discoteques que no hi hagi espais sense videovigilància per evitar les agressions sexuals
Una de cada dues detencions d’agressors sexuals a Barcelona es fa in fraganti
Germán González
La violència sexual continua produint-se majoritàriament en entorns familiars o coneguts. Una de cada quatre agressions sexuals que es denuncien a Barcelona es produeix dins de l’àmbit familiar i una de cada tres, dins d’un habitatge. Així es desprèn de les dades dels Mossos d’Esquadra relatius al primer semestre del 2026 presentats a la Junta Local de Seguretat de Barcelona de fa uns dies. En concret, les xifres policials de gener a juny d’aquest any indiquen que el 34,9% de les violències sexuals van tenir lloc en habitatges particulars de la ciutat i el 24,6% de les agressions sexuals, dins de l’àmbit familiar.
EL PERIÓDICO ha tingut accés a l’altra cara de la moneda, les dades d’agressions a la via pública, que són moltes menys però generen molta alarma social. Van representar el 26,4% de les denúncies i, en l’àmbit específic de l’oci nocturn, el 19%. Segons els Mossos, en aquest últim cas, un 60% es refereix a tocaments no consentits dins de discoteques i bars musicals, que amb la legislació actual ja es consideren delicte d’agressió sexual. La conscienciació més gran de les noves generacions fa que es denunciïn molt més ara que dècades enrere. Amb tot, les denúncies per agressió sexual a Barcelona van caure un 9,4% en el primer semestre de l’any si es comparen amb el mateix període del 2025.
Dins del pla d’oci nocturn, els Mossos mantenen una coordinació permanent, tant interna com externa, amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, vigilants de seguretat privada, els operadors de discoteques i el gremi del transport públic a la ciutat per prevenir la violència sexual i garantir «una resposta conjunta i eficient» davant qualsevol denúncia. En aquests casos, s’està en contacte amb l’Hospital Clínic per a l’atenció a les víctimes i amb la Fiscalia i els jutges per canalitzar les denúncies.
Alta resolució de casos
El 88,8% de les víctimes que denuncien són dones i la policia ha resolt el 83,9% dels casos. En aquest sentit, remarquen que la meitat de les detencions dels agressors denunciats es va fer in fraganti, ja que corresponien, majoritàriament homes que havien tocat dones en discoteques, al carrer o al transport públic i la víctima avisava ràpidament una patrulla per aturar-los.
Els Mossos també remarquen que la latència, és a dir, les denúncies que es presenten temps després que s'hagi produït l'agressió sexual, continua sent elevada: representa el 18,5% del total. I que el 64% de les víctimes de violència sexualdenuncien els fets durant els primers set dies després de patir l’agressió.
A més, la policia catalana remarca que les conductes de contingut sexual que no constitueixin delicte estan tipificades com a infracció lleu a l’article 37 de la llei orgànica de protecció de la Seguretat Ciutadana (coneguda col·loquialment a Espanya com la llei mordassa). Es podran sancionar amb multes d'entre 100 i 600 euros conductes que atemptin contra la llibertat i la indemnitat sexual, com ara proferir comentaris sexuals irrespectuosos, cometre un assetjament lleu o exhibicions obscenes.
Des del 2021, els Mossos han triplicat a Barcelona aquestes sancions relacionades amb la violència sexual, tot i que, respecte als primers sis mesos del 2025, aquest any s’han imposat un 11,8% menys de denúncies relacionades amb la llibertat sexual i un 16,4% menys per exhibicionisme. No obstant, els Mossos remarquen que el 60% dels exhibicionismes sancionats es produeixen a la via pública.
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