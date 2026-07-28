Accident
Un cotxe atropella una dona a la rambla Catalunya de Barcelona
Una mare que anava amb la seva filla petita ha resultat ferida, segons ha pogut constatar in situ EL PERIÓDICO
Meritxell M. Pauné
Un cotxe ha atropellat una persona aquest dimarts al migdia a la rambla Catalunya de Barcelona, a l’altura de la Gran Via de les Corts Catalanes. Una mare que anava amb la seva filla petita ha resultat ferida, segons ha pogut constatar in situ EL PERIÓDICO. Fonts municipals confirmen que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) està atenent una persona al lloc dels fets, sense que hi hagi constància de cap menor ferit ni altres afectats, ara per ara.
L’accident ha tingut lloc al voltant de les 14.30 h al centre neuràlgic de la ciutat. S’han desencadenat moments de gran alarma entre els vianants que hi havia a la zona, davant el record de l’atropellament massiu a la Rambla de Barcelona el 17 d’agost del 2017, tragèdia de la qual estan a punt de complir-se nou anys.
Fonts dels Mossos d'Esquadra corroboren l'atropellament i apunten que es tracta d'un accident de trànsit. Es descartaria inicialment una motivació criminal, per la qual cosa la investigació recau en la Guàrdia Urbana de Barcelona.
[Hi haurà ampliació]
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