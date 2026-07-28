Científics per primer cop en una operació d’extinció
V. R.
La gravetat dels incendis ha obligat a mobilitzar bombers, brigades forestals, la Unitat Militar d’Emergències (UME) i, per primera vegada, un equip multidisciplinari de científics. És la primera activació del Grup d’Assessorament en Desastres i Emergències (GADE), format per experts del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i que, arran dels focs a Àvila, Madrid, Toledo i Castelló, treballa amb els equips d’extinció per "proporcionar informació crítica" sobre l’avanç de les flames. "Advertim els bombers de les zones més perilloses i ajudem a anticipar l’evolució del foc", explica Javier Madrigal, investigador de l’Institut de Ciències Forestals (ICIFOR-INIA-CSIC) i coordinador del dispositiu, a EL PERIÓDICO.
L’activació es va produir divendres passat a petició de l’UME. Uns 25 investigadors s’han mobilitzat cap als centres de control on es coordinen les tasques d’extinció. Segons explica Madrigal, s’ha creat un equip que recopila i processa imatges satel·litàries per crear models que permetin entendre l’evolució del foc i guiar les decisions. Un altre equip científic opera drons amb sensors i càmeres infraroges per monitoritzar temperatura, humitat i vent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Cas Mateu: un segrest de pel·lícula i un secret ocult més de quaranta anys
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026
- La pastisseria de Sant Hilari que continua el llegat dels jaumets
- Mallol, cent anys fent de l’ombra un ofici familiar
- Les hortes de Santa Eugènia de Girona pateixen una greu manca d'aigua que genera disputes entre els hortolans
- Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
- El massatgista de la Bisbal ingressa a la presó per agredir sexualment una adolescent de 15 anys
- Es manté activada l'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge al nord-est de Barcelona i sud de Girona