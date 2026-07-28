Condemna la DGAIA per l’agressió sexual d’un nen en un centre seu
La víctima va ser separada dels pares a 8 anys, però un jutjat va ordenar fer marxa enrere a la mesura al no considerar-la justificada.
El Periódico
La Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), substituïda fa un any per la DGPPIA (Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència), va acceptar indemnitzar amb 12.500 euros un menor de 10 anys que va ser agredit sexualment en un centre de la Generalitat per un altre noi tutelat de 15 anys. Aquest adolescent va admetre els fets i li van imposar dos anys d’internament en un centre tancat.La Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), substituïda ara fa un any per la DGPPIA (Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència), ha acceptat indemnitzar amb 12.500 euros un menor de 10 anys que va ser agredit sexualment en un centre de la Generalitat per un altre noi tutelat de 15 anys. Aquest adolescent va admetre els fets i se li han imposat dos anys d’internament en un centre tancat.
Els fets van tenir lloc l’agost del 2023 en un recinte residencial de Barcelona i la fermesa de la condemna de conformitat s’ha notificat ara, avança El Nacional. A més, un segon jutge, el juny del 2024, va revocar la resolució de desemparament que l’Administració catalana va dictar sobre aquest menor, el qual va separar dels pares l’agost del 2022. La magistrada ho va considerar no justificat i va tornar la tutela i la custòdia al pare.Els fets van tenir lloc l’agost del 2023 en un recinte residencial de Barcelona i la fermesa de la condemna de conformitat s’ha notificat ara, avança ‘El Nacional’. A més, un segon jutge, en aquest cas civil, va revocar, el juny del 2024, la resolució de desemparament que l’administració catalana va dictar sobre aquest menor, al qual va separar dels seus pares l’agost del 2022. La magistrada ho va considerar no justificat i li va tornar la tutela i la custòdia al pare.
La víctima només tenia vuit anys quan el van separar de la seva família. La DGAIA va acordar l’1 d’agost del 2022 apartar el petit del seu entorn, assumir-ne la tutela i internar-lo en un centre d’acció educativa de Barcelona.
Sense proporcionalitat
L’Equip d’Atenció a la Infància (EAIA) de Sants-Montjuïc va proposar declarar el desemparament del menor amb l’argument que la família havia "cronificat dinàmiques disfuncionals en la cura del nen i havia descuidat el seu desenvolupament", i que havien mostrat "desconfiança" envers els serveis que els orientaven.La víctima tenia només vuit anys quan el van separar de la seva família. La DGAIA, l’organisme de protecció dels menors de la Generalitat, va acordar l’1 d’agost del 2022 apartar el petit del seu entorn, assumir la seva tutela i internar-lo en un centre d’acció educativa de Barcelona. L’Equip d’Atenció a la Infància (EAIA) de Sants-Montjuïc va proposar declarar el desemparament del menor amb l’argument que la família havia "cronificat dinàmiques disfuncionals en la cura del nen, descuidant el seu desenvolupament", i que havien mostrat "desconfiança" cap als serveis que els orientaven. Al cap de dos anys, una jutge, amb l’aval de la fiscalia, va anul·lar aquesta mesura perquè "no es van observar els principis de proporcionalitat i ponderació que han de guiar l’actuació de l’Administració". L’Audiència de Barcelona va ratificar aquesta resolució. Després, la togada va atribuir la guarda i custòdia del nen al pare, tot i que la mare també el veia. Durant l’estada al centre, el nen va ser víctima de l’agressió sexual d’un company.Al cap de dos anys, una jutge, amb l’aval de la fiscalia, va anul·lar aquesta mesura perquè "no es van observar els principis de proporcionalitat i ponderació que han de guiar l’actuació de l’Administració". L’Audiència de Barcelona va ratificar aquesta resolució. Després, la togada va atribuir la guarda i custòdia del nen al pare, tot i que la mare també el veia. Durant l’estada al centre, el nen va ser víctima de l’agressió sexual per part d’un company.
En la sentència sobre la tutela, la jutge, que va donar la raó als pares, exposava que en el sistema de protecció la "intervenció dels poders públics (en aquest cas, la DGAIA) ha de ser ponderada" i "no invasiva de la vida dels particulars", fet pel qual cal "sospesar les greus conseqüències que comporta" una mesura d’aquesta mena. nEn la sentència sobre la tutela, la jutge, que va donar la raó als pares, exposava que, en el sistema de protecció, la "intervenció dels poders públics (en aquesta cas la DGAIA) ha de ser ponderada" i "no invasiva de la vida dels particulars", per la qual cosa s’han "danyar les greus conseqüències que comporta" una mesura d’aquest tipus, i el "risc de qualificar de necessitades de protecció aquelles situacions pròpies d’una crisi de parella o un desgavell familiar", que no comportarien l’actuació de l’Administració. La resolució remarca que "l’opció interventora i substitutiva davant el recolzament a la família ha de néixer d’un clar perill per al menor" i aquesta acció "no sempre hauria de comportar apartar els fills del seu medi natural".
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