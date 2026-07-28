Els assalts a comerços eleven un 14% els robatoris amb força
El 53% dels lladres violents actuen en solitari i el 86%, sense armes. Prop del 40% dels objectes robats són mòbils; els segueixen les cadenes d’or i els bolsos i carteres.
G. G.
El balanç delinqüencial dels primers sis mesos del 2026 presentat aquesta setmana a la Junta Local de Seguretat de Barcelona se centra en el descens, respecte al mateix període de l’any anterior, de l’11% de les denúncies, principalment gràcies a la baixada del 21% dels furts, el delicte que més es comet a la ciutat. No obstant, no totes les xifres relacionades amb els delictes patrimonials, com són els robatoris i furts, presentades pels Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona, són bones.
De fet, els robatoris amb força han pujat un 14%. Aquestes xifres indicarien que la pressió policial als carrers ha fet que els delinqüents deixin d’actuar aprofitant la distracció a la via pública per passar a robar en comerços, empreses o establiments, ja que les sostraccions que es produeixen en domicilis també han baixat.
Un altre indicador criminal que augmenta són els robatoris amb força a l’interior dels vehicles: ho fa en un 22%. Fonts policials assenyalen que un mateix lladre pot assaltar diversos cotxes estacionats en una sola nit en un mateix carrer o als voltants, aprofitant la poca il·luminació. El botí pot ser escàs, però incrementa el nombre de denúncies.
Tot i que els robatoris amb violència i intimidació han descendit lleument (0,7%), algunes tipologies d’aquest tipus d’assalts creixen, com els que es cometen al carrer (3,2%) o als domicilis (7,5%). En relació amb aquests robatoris violents a l’espai públic, la policia ha detingut en aquests primers sis mesos de l’any 1.341 sospitosos diferents, tot i que a 164 d’ells els han arrestat més d’una vegada.
L’objecte que més s’ha robat a Barcelona aquest primer semestre continua sent el mòbil (40%), seguit de les cadenes d’or (21,6%), els bolsos o carteres (20%) i els rellotges (7,8%). Aquestes xifres donen lleus diferències respecte a les presentades en l’anterior Junta Local de Seguretat, amb dades de tot el 2025. Del total d’objectes robats l’any passat, un 40,4% corresponia a mòbils; un 21,2%, a bolsos o carteres; un 18,4%, a cadenes d’or; i un 8,8%, a rellotges. En aquest sentit, fonts policials remarquen que els sospitosos intenten anar a buscar objectes més valuosos que puguin revendre fàcilment.
Un 53,6% dels lladres violents actuen en solitari, tot i que el 85,8% ho fa sense armes. Un 8,3% utilitza armes blanques, i un 0,3%, armes de foc. El 82,3% dels robatoris violents tenen lloc al carrer i, principalment, un 73,4% són estrebades de mòbils, joies o rellotges. En el 65,2% dels casos no hi ha lesions per a la víctima.
Més tràfic de drogues
Un altre dels delictes que creix és el tràfic de drogues. Ha crescut un 6,4%. L’increment s’explica per l’alta activitat il·legal detectada relacionada amb els delictes de venda i distribució d’aquestes substàncies. Els agents han detingut 90 persones per aquests delictes, han desactivat 74 punts de venda i han tancat 22 narcopisos, principalment situats a Ciutat Vella.
Entre les substàncies intervingudes destaquen 2.815 plantes de marihuana, 80 quilos de cabdells, 272 quilos d’haixix, 7,4 quilos de cocaïna, 18 quilos de ketamina, 3,3 quilos de metamfetamina o 4,3 quilos d’MDMA. A més distància estan els 240 grams de crac o els 30 grams d’heroïna, drogues d’ús més residual.
En tot el 2025 es va detenir 210 sospitosos per tràfic de drogues a Barcelona, amb 57 narcopisos recuperats i 165 punts de venda desactivats. Els agents també van requisar 9.018 plantes de marihuana, 472 quilos de cabdells, 345 quilos d’haixix, set quilos de cocaïna i, a més, diversos quilos de drogues de disseny, com 75,5 kg d’MDMA, 16,7 kg de ketamina, 13,1 kg de metamfetamina o 1,2 kg de tusi.
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