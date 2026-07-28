Els delictes a l’aeroport de BCN cauen un 70% per la pressió policial
En els primers sis mesos d’aquest any s’han registrat 760 fets delictius, davant els 2.451 del primer semestre del 2025. L’expulsió dels delinqüents que hi acudien diàriament i les ordres d’allunyament expliquen la davallada.
Germán González
La lluita contra els delinqüents multireincidents que actuaven gairebé exclusivament a l’aeroport del Prat va començar l’octubre del 2024, tal com explica a aquest diari el subinspector Joan Alfred Vives, cap de l’Àrea Regional de Seguretat Aeroportuària dels Mossos d’Esquadra. Va ser quan es va arribar al màxim, amb més de mil delictes registrats aquell mes. D’aleshores ençà, la pressió policial, acompanyada d’altres mesures judicials, com ara 69 ordres d’allunyament en 18 mesos, i la seguretat del mateix aeroport han permès un important descens dels delictes i l’expulsió dels delinqüents que acudien diàriament per cometre furts i robatoris.
Segons dades de la policia catalana, els primers sis mesos d’aquest any, els delictes a l’aeroport han descendit un 70% en comparació amb el mateix període del 2025. En concret, durant l’exercici anterior es van registrar 2.451 fets delictius, davant els 760 comptabilitzats aquest any. La davallada és una mica més pronunciada respecte als furts, el principal delicte que es comet a l’aeroport, ja que aquest 2026 se n’han denunciat 562, mentre que entre gener i juny de l’any 2025 van ser 2.102.
Respecte al nombre de detinguts, el 2025 es va registrar una de les xifres més altes dels últims anys, amb 1.242, gairebé un 12% més que el 2024. La forta pressió policial ha fet que durant aquests primers sis mesos del 2026 els delinqüents eludeixin les instal·lacions aeroportuàries, ja que el nombre de detinguts (174) ha baixat un 77% respecte al mateix període de l’any passat (765). També els denunciats i investigats han experimentat un descens del 68% en comparació amb l’exercici anterior (137 davant 438).
A la policia es remarca que aquestes bones dades s’han aconseguit tenint en compte l’increment del 4% del nombre de passatgers que han passat per l’aeroport aquest any respecte a l’anterior. Aquest descens dels delictes respon al pla d’acció de millora de la percepció de seguretat i atenció a la ciutadania de l’aeroport impulsat pels responsables dels Mossos. A finals del 2024, una vegada acabada la Copa Amèrica de Vela, es van destinar prop de 80 agents i comandaments més a les instal·lacions aeroportuàries, fet que va permetre al subinspector Vives dissenyar operatius amb patrulles uniformades i de paisà que recorrien les terminals.
"Un abans i un després"
"Hi va haver un abans i un després" d’aquest reforç de personal, explica el subinspector, que afegeix que, amb més policies, es va abordar la multireincidència. Juntament amb la vigilància, es van millorar les tasques d’investigació per poder inculpar els lladres més actius i aconseguir ordres judicials d’allunyament, tant preventives com derivades de sentències, d’aquesta infraestructura.
Des del 2024 s’han dictat 69 ordres d’aquest tipus, per les quals els sospitosos no poden acostar-se a menys de 500 metres de la infraestructura aeroportuària. Avui dia la meitat estan actives. Aquesta situació fa que, si els Mossos detecten per les càmeres de seguretat un lladre amb una mesura en vigor, el puguin detenir per un nou delicte de trencament. A més, recentment un jutge també ha dictat una ordre perquè una persona amb comportaments violents que es trobava de manera permanent en una de les terminals fos expulsada pels incidents que provocava quan es trobava sota els efectes de l’alcohol o les drogues, en què fins i tot va arribar a amenaçar amb un ganivet. En la resolució, el jutjat va tenir en compte que l’aeroport és una "infraestructura crítica" per la seva importància estratègica i de seguretat i no s’hi poden registrar aquesta mena d’episodis.
Més càmeres
Juntament amb la pressió policial i judicial, els Mossos també han disposat de la col·laboració d’Aena, el gestor de l’aeroport, per incrementar la seguretat: s’ha augmentat el nombre de vigilants i s’han instal·lat més càmeres de videovigilància i millorat la seva definició per poder captar més bé els delinqüents i així identificar-los. També s’ha derivat personal de l’aeroport a les entrades per filtrar l’entrada de persones.
El subinspector remarca que aquest "dret d’admissió" dels qui arriben a les instal·lacions està avalat pel Govern i l’Advocacia de l’Estat i respon a normatives europees, fet pel qual no hi ha cap vulneració de la lliure circulació. A més, els Mossos també han renovat les seves instal·lacions a l’aeroport per poder atendre més bé les persones que han patit un delicte o es proposen denunciar-lo.
Més enllà de les intervencions policials, els Mossos, el Departament de Drets Socials i els ajuntaments de Barcelona i el Prat van firmar l’any passat un conveni per atendre les persones sense llar que vivien a les instal·lacions i poder derivar-les a centres on puguin rebre una solució social i sanitària. "Hi va arribar a haver més de 200 persones dormint a l’aeroport", assenyala el subinspector.
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