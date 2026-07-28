L’homenatge a les víctimes del 17A es trasllada a la plaça de Sant Jaume
Jordi Ribalaygue
El 17 d’agost es compliran nou anys dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils, que van provocar almenys 368 víctimes, inclosos 16 morts. El focus principal de l’atac islamista va ser l’atropellament massiu que va causar una furgoneta que va envair el passeig central de la Rambla i va recórrer mig quilòmetre a gran velocitat, fins que va quedar frenada al Pla de l’Os, el mosaic de Joan Miró. Just on es va aturar el vehicle es troba el memorial de les víctimes i cada any acull l’acte que reuneix afectats, familiars i autoritats per recordar els morts i els ferits. No obstant, aquest any la reforma de la Rambla, que conclourà a principis del 2027, obligarà a canviar la ubicació de l’acte. Aquest pròxim 17 d’agost es compliran nou anys dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils, que van provocar almenys 368 víctimes, inclosos 16 morts. El focus principal de l’atac islamista va ser l’atropellament massiu que va causar una furgoneta que va envair el passeig central de la Rambla i va recórrer mig quilòmetre a gran velocitat, fins que va quedar frenada al Pla de l’Os, al peu del mural de Joan Miró i davant el Liceu. Just on es va aturar el vehicle es troba el memorial de les víctimes i acull l’acte que reuneix cada any afectats, familiars i autoritats per recordar els morts i els ferits. No obstant, el lloc està d’obres, a causa de la reforma del passeig universal de la capital, que preveu acabar-se a principis del 2027, després de més de quatre anys de remodelació. Al no estar disponible aquest tram de la Rambla, l’homenatge canvia d’ubicació aquest any.
De mutu acord
La cerimònia de tribut tindrà lloc el dilluns 17 d’agost a les deu del matí a la plaça de Sant Jaume. L’Ajuntament de Barcelona va explicar que el trasllat es va decidir de mutu acord amb les entitats representatives dels afectats.La cerimònia de tribut tindrà lloc el dilluns 17 d’agost a les 10.00 hores a la plaça de Sant Jaume. L’Ajuntament de Barcelona explica que el trasllat s’ha decidit de mutu acord amb les entitats representatives dels afectats. Els representants de les víctimes i els seus familiars, que continuen rebent recolzament de l’extinta Unitat d’Atenció i Valoració d’Afectats per Terrorisme (UAVAT), i el consistori van resoldre que l’homenatge es mudi a l’esplanada on són el Palau de la Generalitat i la seu consistorial. L’Ajuntament va concretar que durant l’acte es llegirà un poema, s’interpretarà una peça musical i es guardarà un minut de silenci.Els representants de les víctimes i els seus familiars – que continuen rebent recolzament dels membres de l’extinta Unitat d’Atenció i Valoració d’Afectats per Terrorisme (UAVAT)– i l’ajuntament han resolt que l’habitual ofrena floral es mudi a l’esplanada on es troben el palau de la Generalitat de Catalunya i la seu consistorial. L’ajuntament concreta que, durant l’acte, està previst que es llegeixi un poema, s’interpreti una peça musical i es guardi un minut de silenci. A diferència de com era habitual a la Rambla, aquesta vegada no es preveu que hi hagi una ofrena floral.
En ocasions, el tribut ha servit per evidenciar les reivindicacions de les víctimes, per la falta d’atenció i auxili que van atribuir a les administracions.La cerimònia sempre és senzilla i breu, però molt emotiva. En ocasions, el tribut també va servir per evidenciar les queixes i les reivindicacions de les víctimes, que han arribat a sentir-se oblidades al llarg dels anys per la falta d’atenció i auxili que van atribuir a les administracions. Al setembre està prevista l’estrena de la pel·lícula Cronos, sobre l’operació policial que es va desencadenar per detenir els terroristes.
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