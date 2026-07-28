L'eclipsi que unirà a milions de persones… i el petit gest que pot marcar la diferència
Si el passat 19 de juliol Espanya va guanyar el Mundial de futbol, hi ha una altra data aquest estiu que passarà a la història del nostre país. I és que el 12 d'agost de 2026, durant uns minuts, el Sol desapareixerà després de la Lluna i bona part d'Espanya se sumirà en una foscor molt esperada. Les converses es detindran, els telèfons apuntaran al cel i milers de famílies compartiran una experiència que molt poques generacions han tingut l'oportunitat de viure.
Serà el primer eclipsi solar total visible des d'Espanya en més d'un segle. Un espectacle extraordinari que creuarà el nord-oest i el centre de la Península i que atraurà a milions de persones disposades a contemplar un dels fenòmens més fascinants de la naturalesa. Precisament aquesta enorme afluència converteix la cita en una oportunitat per a demostrar que un esdeveniment d'aquesta magnitud també pot viure's de manera responsable i sobretot, de manera responsable amb l'entorn. Milions de persones compartiran espais naturals i petits municipis, per la qual cosa cada gest comptarà perquè l'eclipsi deixi un record inesborrable, però no una petjada en la naturalesa.
Un record que no deixi empremta en la naturalesa
Els millors llocs per a observar l'eclipsi seran també espais naturals, miradors, camps oberts o petites localitats que rebran una afluència excepcional de visitants. Precisament per això, l'experiència pot convertir-se en un exemple de turisme responsable. Portar una borsa per a recollir els propis residus, evitar abandonar envasos, separar correctament els materials reciclables i respectar l'entorn són accions tan senzilles com necessàries.
"Quan estem en contacte amb la naturalesa som més conscients de la necessitat de protegir-la. El primer és no abandonar cap residu, però també podem anar un pas més enllà i recollir aquell que trobem. És una forma molt senzilla d'evitar el que en Ecoembes cridem 'basuraleza': l'abandó de residus en el medi natural", afirma Jorge Serrano, gerent a Aragó, Castella i Lleó i La Rioja d'Ecoembes. Perquè el veritable espectacle està en el cel, no en els residus que puguin quedar sobre el terreny quan tot acabi.
Després de l'eclipsi comença una altra història
Quan el cel recuperi la seva llum habitual i les fotografies ocupin les xarxes socials, quedarà una pregunta aparentment senzilla: què fer amb les ulleres de l'eclipsi? La resposta també parla de com volem viure aquest tipus d'esdeveniments.
Si les ulleres segueixen en perfecte estat i els filtres no presenten danys, el més recomanable és guardar-les acuradament. Espanya viurà una oportunitat excepcional en els pròxims anys: després de l'eclipsi total de 2026 arribaran un altre eclipsi total, el 2 d'agost de 2027, i un eclipsi anul·lar el 26 de gener de 2028. Un autèntic "trio ibèric" que difícilment tornarà a repetir-se en dècades.
Conservar les ulleres evita fabricar nous productes i redueix el consum de materials innecessaris. També poden donar-se a centres educatius, associacions astronòmiques o entitats que promoguin activitats de divulgació científica.
"Mantenir bons hàbits també significa aprofitar al màxim allò que ja tenim. Si les ulleres segueixen en bon estat, conservar-les per als pròxims eclipsis és una forma senzilla d'evitar generar nous residus innecessaris", explica Jorge Serrano, gerent a Aragó, Castella i Lleó i La Rioja d'Ecoembes.
Si ja no serveixen, tenen una segona oportunitat
No totes les ulleres podran reutilitzar-se. Si els filtres estan deteriorats o el producte ha deixat d'oferir les garanties necessàries, el correcte és reciclar cada part per separat. La muntura de cartó ha de dipositar-se en el contenidor blau, mentre que els filtres de plàstic han d'anar al contenidor de restes, ja que no poden reciclar-se al costat dels envasos convencionals.
"És habitual pensar que, en estar fabricades majoritàriament amb plàstic, han de dipositar-se en el contenidor groc, però no és així. Pel seu disseny i per la combinació de materials poden dificultar els processos de reciclatge dels envasos", assenyala Serrano.
És un gest petit, gairebé invisible enfront de la immensitat de l'eclipsi, però cobra una enorme importància quan es multiplica pels milions de persones que acudiran a contemplar el fenomen.
Un espectacle que mereix ser vist amb seguretat
A més de minimitzar l'impacte ambiental de l'eclipsi, hi ha un altre aspecte imprescindible per a gaudir plenament d'aquesta experiència: protegir la salut visual.
L'emoció de veure desaparèixer el Sol no ha de fer oblidar una regla bàsica: mai cal mirar directament a l'astre sense la protecció adequada. Fins i tot quan l'eclipsi està en marxa, la radiació solar pot provocar lesions irreversibles en la retina. L'única forma segura d'observar les fases parcials de l'eclipsi és utilitzant ulleres homologades que compleixin amb la norma internacional ISO 12312-2. Abans d'usar-les convé revisar que els filtres no presentin esgarrapades, perforacions o malícies, ja que qualsevol deterioració redueix la seva capacitat de protecció.
En el breu instant de la totalitat, quan la Lluna cobreixi completament el Sol i solo en les zones on aquest fenomen sigui complet, serà possible contemplar-lo a simple vista durant uns minuts. No obstant això, quan reaparegui el primer centelleig de llum solar serà imprescindible tornar a col·locar-se les ulleres.
Compartir aquest moment amb nens converteix l'experiència en una autèntica lliçó de ciència a l'aire lliure, però també exigeix extremar la vigilància perquè l'observació sigui completament segura.
Un moment per a recordar
Poques vegades coincideixen l'emoció d'un esdeveniment irrepetible amb la possibilitat de compartir-lo entre generacions. Pares, fills i avis aixecaran la vista al mateix temps per a contemplar un cel diferent, silenciós i gairebé màgic.
Aquest instant durarà a penes uns minuts. El record, probablement, tota una vida. Però la veritable petjada que deixi aquest eclipsi dependrà també de milions de petits gestos: respectar l'entorn, no abandonar residus, reutilitzar quan sigui possible i reciclar correctament quan no ho sigui. Potser, quan arriba el següent eclipsi, algú obri un calaix, trobi aquelles mateixes ulleres perfectament conservades i torni a mirar al cel. Serà la millor demostració de què gaudir d'un fenomen únic també pot ser una manera de cuidar el planeta.