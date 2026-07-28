Tornen a casa evacuats per l’incendi a Castelló, encara actiu
Uns 6.000 veïns de la Vall d’Uixó poden tornar des d’ahir a la nit a casa seva / Els bombers diuen ser "moderadament optimistes"
Pablo Ramón Ochoa
Unes 8.500 hectàrees afectades i 72 quilòmetres de perímetre: aquestes són les xifres del tercer dia de l’incendi forestal de la Vall d’Uixó. La jornada va ser una muntanya russa per als bombers, ja que va començar amb la impossibilitat que els mitjans aeris poguessin dur a terme les seves tasques sobre les flames. Les condicions de visibilitat eren dolentes, així que "per motius de seguretat" es va decretar que els avions i helicòpters no fessin descàrregues. Això va trastocar els plans dels professionals, que van haver de centrar-se fins a les 15.30 en el treball terrestre. Les ratxes de vent, de fins a 30 km/h en la primera meitat del dia, també van ser negatives per a les tasques.
No obstant, a la tarda es va obrir una nova finestra d’oportunitat per als més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, que ja van poder volar i efectuar descàrregues amb normalitat fins que es va fer fosc. El vent va ser molt suau i la humitat relativa va pujar en les últimes hores de la tarda fins al 80%, cosa que va deixar un millor escenari per als professionals, que es van entregar a fons durant la matinada per terra.
El cap de l’operació, el bomber del Consorci Provincial de Castelló Raúl Gil, va dir després de l’últim Cecopi d’ahir a la nit que "les previsions són moderadament optimistes". Així mateix, els punts més perillosos es van reduir i els efectius estan "més ben posicionats". "Diumenge anàvem darrere de l’incendi, avui ja no és així", va resumir ahir Gil.
El dia es va tancar amb una bona notícia. Tal com va avançar l’alcaldessa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, i va confirmar el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, uns 6.000 veïns evacuats van poder tornar a csa seva a partir de les 20.00 hores. Són els desallotjats del Carbonaire, el Toledo, Colònia Sant Antoni i el paratge de Sant Josep. A més, a partir de les 8.00 hores d’avui s’aixeca el confinament per a la ciutat si tot evoluciona com caldria: unes 32.000 persones podrien tornar a fer vida normal. A més, la principal atracció turística vallera, les Coves de Sant Josep, obriran després de tres dies i després de salvar-se de les flames.
Baños va declarar que per a la Vall "sembla que la pitjor part ha passat" i per al poble "és una alegria col·lectiva poder tornar a casa i sobretot tornar bé, que la gent tingui una casa on tornar". "Aquesta població mai tindrà prou agraïment per tornar als serveis d’emergència el que han fet per nosaltres", va insistir.
Entre els que tornaran a casa seva hi ha els més de 120 usuaris de la residència per a gent gran, ressituats d’urgència dissabte de matinada entre diversos centres de València i Castelló. "Els usuaris tornaran demà i tornaran a dormir allí a partir de llavors", va indicar.
Les condicions de fum, flames i trànsit permeten aquesta tornada, va precisar Gil. Ni Alfondeguilla ni la Vall corren cap risc, una cosa que Gil va concretar després que una notícia falsa corregués entre la població, que indicava falsament que les emblemàtiques muntanyes de Castro i Pipa estaven en risc. "Als altres municipis es mantindrà la situació actual fins a les 23.59 de dimarts", va recalcar Valderrama. Les coses continuen igual per a la resta d’afectats, però durant el dia hi pot haver canvis, partint del que digui el Cecopi.
Ahir, els treballs més importants es van centrar en els focus d’Aín, Betxí i Tales-Onda. El dia va començar complicat, sobretot a Aín, perquè el foc podia superar una carretera utilitzada com a línia de control. En l’última comunicació del Cecopi, tot havia millorat. "Zones com Betxí, Tales i Aín van ser crítiques en certs moments, però ara són punts molt més estrets sobre els quals es treballa", va dir Gil, que va puntualitzar que a la nit tenien "condicions favorables". El salt de carretera d’Aín es va evitar.
Les hectàrees cremades suposen un augment de 2.000 respecte a les que hi havia diumenge. L’avanç, tot i que continua existint, és més lent que dissabte, quan les flames devoraven terreny forestal a velocitat de creuer. Des del principi de l’incendi s’han vist afectades unes 74.000 persones de 18 localitats.
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