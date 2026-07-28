Uns 100 ferits lleus per un foc al metro de Barcelona
La combustió en el recobriment de la catenària a l’L1 entre les estacions de Clot i Glòries va afectar la circulació dels combois. També de l’L2.
Judit Bertran
Un incendi al recobriment de la catenària de l’L1 del metro de Barcelona entre Clot i Glòries va afectar ahir a la tarda la circulació d’aquesta línia i de l’L2, i va deixar un centenar de ferits per inhalació de fum.
Tot va començar a les 17.45 hores, quan un tren va visualitzar el foc des de la llunyania i va parar entre les estacions afectades per avisar el centre de control, va explicar Sebastià Massagué, cap dels Bombers de Barcelona. Els passatgers que es trobaven al comboi van sortir a peu pels dos costats del túnel, ajudats per les primeres dotacions del cos que van arribar al lloc. Posteriorment es va procedir a l’extinció de les flames.
Davant la situació es va desallotjar l’estació de Glòries i es va tancar la del Clot, on les dues línies conflueixen i els trens hi van deixar de parar. A més, també va quedar afectada la freqüència de pas i la L1 va quedar interrompuda entre les estacions d’Universitat i la Sagrera, el tram més cèntric del recorregut. En el cas de l’L2 es va restablir la normalitat poc abans de les 21.00 hores. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va habilitar un servei alternatiu per carretera.
Segons va confirmar el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), un total de 137 persones van ser ateses per inhalació de fum, amb 131 que estan en estat lleu i sis en estat menys greu. Sis van ser traslladades a l’Hospital de Sant Pau, cinc a l’Hospital Sagrat Cor, quatre a l’Hospital del Mar, sis al CUAP Sant Martí, sis al CUAP Dos de Maig, sis al CUAP Cotxeres i sis al CUAP Pere Camps. Cap dels atesos presentava símptomes de gravetat i només algunes persones van necessitar mascaretes d’oxigen per inhalació de fum. D’altres van poder tornar a casa.
Visita de l’alcalde Collboni
Protecció Civil va activar l’alerta Ferrocat i el telèfon d’emergències 112 va rebre un total de 102 trucades de ciutadans alertant de l’incendi. L’Ajuntament de Barcelona també va activar el pla d’emergències i l’alcalde, Jaume Collboni, es va desplaçar al lloc dels fets per avaluar la situació.
Els Bombers de Barcelona van enviar 22 dotacions per controlar la incidència tècnica i a les 19.45 hores es va aconseguir extingir el foc. El SEM va activar un total de 24 ambulàncies. També es van mobilitzar patrulles dels Mossos. Per garantir la feina dels equips d’emergències, es va tallar l’avinguda Meridiana a l’altura del carrer Mallorca fins a la plaça de Glòries, afectant les línies de bus H12, V23, V25, X1, 62 i 192.
A les 20.00 hores, l’incident es va donar per controlat. Els bombers van ventilar el túnel del metro i estava previst que durant la nit es tragués el vagó aturat. La previsió del consistori és que el servei del metro funcioni amb total normalitat aquest dimarts.
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