Verdum guanya Verdún en la votació veïnal pel nom del barri
T. S.
La majoria dels veïns de Verdún, a Nou Barris, que han votat en una enquesta després del procés participatiu que es va obrir sobre el nom del barri, volen que passi a dir-se Verdum. Així es desprèn dels resultats d’una votació que va començar el 8 de maig i va concloure el 3 de juliol, i en el qual podien participar veïns a partir dels 14 anys. El resultat ha sigut eloqüent: 429 vots a favor de Verdum i 118 vots per a Verdún.
El sufragi popular no ha decidit automàticament el canvi de nom perquè la consulta no és vinculant, com succeeix en les previstes al Reglament de Participació barceloní. Els veïns van votar a la web Decidim.Barcelona. El pols pel nom parteix d’una diferenciació en funció de l’origen de cada una de les dues denominacions.
Verdún/Verdum, la lletra que ho canvia tot. Així va titular l’Ajuntament de Barcelona el procés participatiu que preveia una enquesta en què els veïns podien votar. El consistori va recordar al principi del procés que el barri ha tingut a la pràctica dos noms. Un, el considerat oficial, és Verdún, en record de la batalla de la Primera Guerra Mundial, en la qual més de 350.000 soldats francesos i alemanys van morir en un enfrontament en el qual va acabar guanyant França però en què les fites van ser nímies, sobretot si es té en compte les vides que es van perdre. El nom oficiós ha sigut Verdum, en al·lusió a un ocell comú als boscos europeus que va donar nom a una associació ornitològica del barri als anys 30.
El ple municipal serà qui tingui l’última paraula. És el mateix que va passar quan Sant Andreu va votar a favor de canviar el nom del barri de Navas a Torrent de la Guineu, com va proposar l’Associació de Veïns de Navas-Torrent de la Guineu.
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