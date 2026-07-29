Ana (87 anys) jubilada: "No cobro res de res. De la pensió, ni un cèntim"
La història d'una dona jubilada recorda que la pensió de jubilació no es concedeix automàticament i que cal sol·licitar-la davant la Seguretat Social
Arribar a l'edat de jubilació no significa començar a cobrar una pensió de manera automàtica. Per tenir dret a la prestació cal complir els requisits de cotització, però també presentar la corresponent sol·licitud davant de la Seguretat Social.
Aquest és el cas d'Ana, una dona de 87 anys que explica que mai no ha cobrat una pensió pròpia perquè, senzillament, mai no la va arribar a demanar. La seva història s'ha fet viral després d'una entrevista en què relata que sempre ha viscut dels ingressos del seu marit i dels estalvis acumulats al llarg dels anys.
"No cobro res"
Durant l'entrevista, Ana explica que és el seu marit qui sempre s'ha encarregat de la gestió econòmica de la família.
Segons relata, tots dos van treballar durant molts anys al despatx professional del seu marit, que exercia d'advocat, però ella assegura que mai no va fer els tràmits per sol·licitar una pensió de jubilació.
Per aquest motiu afirma que no percep cap prestació pròpia, mentre que el seu marit sí que cobra la seva pensió.
La pensió no s'atorga d'ofici
La història posa de manifest una qüestió que moltes persones desconeixen: la pensió contributiva de jubilació no s'atorga automàticament quan s'arriba a l'edat legal de retirar-se.
És la persona interessada qui ha de presentar la sol·licitud davant de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Si no es fa aquest tràmit, la prestació no es reconeix ni es comença a cobrar.
A més, si la petició es presenta molt temps després de deixar de treballar, la retroactivitat del cobrament és limitada i, amb caràcter general, només es poden percebre els endarreriments corresponents als tres mesos anteriors a la sol·licitud.
Tothom té dret a una pensió?
No necessàriament.
Per cobrar una pensió contributiva de jubilació cal haver cotitzat el temps mínim exigit per la llei i complir la resta de requisits establerts.
L'entrevista no concreta quin era l'historial laboral d'Ana ni si reunia totes les condicions necessàries per tenir dret a una pensió pròpia. Per tant, no es pot afirmar que hagués perdut una prestació simplement per no haver-la demanat.
És possible que hi tingués dret, però també que no complís els requisits exigits.
Una situació econòmica sense dificultats
En el seu cas, Ana explica que la manca d'una pensió pròpia no li ha comportat problemes econòmics.
Assegura que el matrimoni sempre ha pogut viure gràcies als ingressos del seu marit i als estalvis acumulats durant la vida laboral. També comenta que disposa de targeta bancària pròpia i que pot gestionar els diners quan ho considera oportú.
Per això afirma que mai no va sentir la necessitat d'iniciar els tràmits per sol·licitar una prestació.
Un recordatori per a qui s'acosta a la jubilació
La història d'Ana serveix sobretot per recordar la importància d'informar-se abans de jubilar-se.
Els experts recomanen revisar la vida laboral, comprovar els anys cotitzats i calcular amb antelació si es compleixen els requisits per accedir a una pensió contributiva.
També és convenient preparar la documentació amb temps i presentar la sol·licitud dins dels terminis previstos per evitar perdre part dels imports que es podrien percebre.
En definitiva, complir l'edat de jubilació no garanteix començar a cobrar una pensió. Perquè la prestació sigui reconeguda cal complir les condicions exigides per la llei i, sobretot, sol·licitar-la formalment davant de la Seguretat Social.
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