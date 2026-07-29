La BCN metropolitana aposta permés plaques solars en aparcaments
L’AMB accelera en energies renovables amb el seu primer parc eòlic. El pla ultima el full de ruta per reduir la dependència de combustibles fòssils als 36 municipis del seu perímetre abans del 2035.
Guillem Costa
El full de ruta que ultima l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per accelerar la transició energètica se centra en un objectiu clar: augmentar de "manera significativa" la generació d’energia renovable a la Barcelona metropolitana. Per aconseguir-ho, l’AMB apostarà, principalment, per dos tipus d’instal·lacions: les grans cobertes fotovoltaiques, per exemple sobre aparcaments, i la construcció de tres grans aerogeneradors. Es tracta d’uns molins que, com ja va avançar aquest diari, es convertiran en el primer parc eòlic (tot i que de petites dimensions) de l’entorn de Barcelona.
La iniciativa, que avança EL PERIÓDICO i l’aprovació de la qual està prevista per després de l’estiu a través de l’anomenat Pla Clima, es focalitza a aprofitar al màxim els espais públics disponibles i reduir la dependència dels combustibles fòssils abans de l’any 2035. Tot i així, a més d’aquestes dues grans potes, també s’impulsarà l’autoconsum solar, la generació de biogàs i altres sistemes de producció d’energia verda. Una altra assignatura per abordar és la instal·lació de bateries, clau perquè el sistema basat en energia renovable sigui més estable, impulsadaa per l’AMB. La idea és hibridar amb bateries tots els anomenats ecoparcs, les plantes de gestió de residus, i fins i tot es planteja, a través d’un assaig, instal·lar bateries annexes en tres blocs de pisos que disposen de cobertes fotovoltaiques.
Dels gairebé 12 megawatts pic produïts el 2026 per l’energia fotovoltaica instal·lada per l’AMB, es pretén passar a 18 MWp el 2027. I a aquesta quantitat d’energia produïda, el 2030, caldrà sumar 6 MWp dels aerogeneradors, 23 MWp de biogàs (produït per les instal·lacions de gestió de residus i el dipòsit controlat del Garraf) i 26 MWp d’energia elèctrica generada a partir de l’avaluació energètica de la incineradora Tersa.
Fa temps que el director de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de l’AMB, Frederic Ximeno, explica que fa temps que l’organisme estudia on hi ha un potencial més gran per continuar desplegant energia solar. "El primer que fem sempre és analitzar el potencial", assenyala Ximeno. "Vam començar amb les cobertes d’edificis però de seguida vam veure que cobrir de plaques grans instal·lacions com els aparcaments era una gran oportunitat per disposar de més energia", explica amb referència a la pèrgola fotovoltaica projectada a Sant Boi de Llobregat.
El pla passa per estendre el model Sant Boi i cobrir més aparcaments amb plaques solars. L’AMB considera que aquest tipus d’instal·lacions ofereixen avantatges que van més enllà de la generació elèctrica. A més de produir energia renovable, les marquesines fotovoltaiques proporcionen ombra als vehicles i redueixen la temperatura en aquests espais, un benefici clau davant el context climàtic actual. "La mentalitat està canviant: fa uns anys semblava gairebé ciència-ficció parlar d’aquest tipus de cobertes i ara, tot i que són tècnicament complexes, generen cada vegada més interès", afirma Ximeno.
En solars buits
Tot i que els aparcaments concentren gran part del potencial disponible, l’AMB també estudia altres ubicacions. Una de les alternatives és instal·lar renovables en solars buits. De fet, l’ens metropolità acaba de firmar un conveni amb L’Energètica, la companyia elèctrica pública de la Generalitat, que pot contribuir a progressar en aquesta línia. A més, també s’estudia la possibilitat de cobrir amb plaques solars instal·lacions esportives com per exemple les pistes de pàdel.
De tota manera, Ximeno assegura que es continuaran potenciant les teulades privades d’edificis: "Una cosa no substitueix l’altra i continuarem treballant també en edificis; no obstant, és cert que les grans cobertes permeten produir molta més energia".
El gran repte del Pla Clima és impulsar els tres aerogeneradors, la ubicació final dels quals enca-ra no està confirmada, tot i que s’havia estudiat la possibilitat de provar a Begues i Corbera de Llobregat. En el dia d’avui, l’Administració està pendent de re-bre l’autorització per instal·lar les torres de mesurament que comprovaran quant vent bufa a les zones triades. L’objectiu és diversificar les fonts de generació renovable i augmentar la producció elèctrica "de proximitat", diu Ximeno.
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