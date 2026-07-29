Un estudi genètic revela l’origen neurològic de la fibromiàlgia
Valentina Raffio
Durant anys, la fibromiàlgia ha sigut una de les malalties més incompreses de la medicina. L’absència de marcadors biològics objectius i la dificultat per identificar una causa concreta han alimentat el debat sobre si es tractava d’una malaltia o d’un trastorn amb un component psicològic. Però ara, segons publica la revista Nature Medicine, l’estudi genètic més gran fet fins ara sobre la fibromiàlgia aporta l’"evidència més sòlida fins ara" que la malaltia té un origen principalment neurològic i està relacionada amb alteracions en el funcionament del sistema nerviós. Això obre una nova etapa en la recerca de tractaments.Durant molts anys, la fibromiàlgia ha sigut una de les malalties més incompreses de la medicina. Milions de persones a tot el món conviuen amb un dolor persistent, fatiga extrema, alteracions del son i problemes cognitius sense que la ciència hagi pogut explicar amb claredat quin era l’origen d’aquests símptomes. L’absència de marcadors biològics objectius i la dificultat per identificar una causa concreta van alimentar durant anys el debat sobre si es tractava realment d’una malaltia o d’un trastorn amb un component psicològic. Però ara, segons publica la revista ‘Nature Medicine’, l’estudi genètic més gran realitzat fins ara sobre la fibromiàlgia aporta l’"evidència més sòlida fins ara" que la malaltia té un origen principalment neurològic i està relacionada amb alteracions en el funcionament del sistema nerviós. I això, afirmen els experts, obre una nova etapa en la recerca de tractaments davant aquesta malaltia.
El treball, desenvolupat per un consorci internacional format per 53 investigadors de set països, s’ha centrat a analitzar les dades genètiques de més de 2,5 milions de persones, entre les quals unes 55.000 diagnosticades de fibromiàlgia. L’anàlisi va identificar 26 regions del genoma la variació dels quals modifica el risc de desenvolupar fibromiàlgia. Els científics afirmen que una bona part dels gens d’aquestes regions exerceixen funcions relacionades amb el cervell i el sistema nerviós. Això desmunta la idea que la fibromiàlgia podria ser una malaltia autoimmune o inflamatòria i suggereix que el problema es deu als circuits nerviosos implicats en el processament del dolor.
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