‘HOWS Barcelona’
Barcelona acollirà al novembre un nou congrés internacional sobre habitatge assequible
La trobada, impulsada per l’Ajuntament i la Fira, reunirà administracions, experts i promotors per buscar solucions a la crisi habitacional de les grans ciutats
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Edu Gil
Barcelona es vol convertir en la capital internacional del debat sobre l’habitatge. La ciutat acollirà del 3 al 5 de novembre la primera edició de HOWS Barcelona. Housing World Summit, un nou congrés internacional impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i organitzat per Fira de Barcelona. Reunirà administracions públiques, promotors, arquitectes, entitats socials, inversors i experts de tot el món per abordar un dels principals desafiaments urbans de la pròxima dècada: l’accés a un habitatge assequible.
La trobada se celebrarà al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, coincidint amb l’Smart City Expo World Congress, i comptarà amb una programació de tres dies, una vintena de sessions i més d’un centenar de ponents. L’objectiu és convertir Barcelona en un espai de referència en què compartir experiències i promoure solucions que permetin augmentar l’oferta d’habitatge i millorar les polítiques públiques del sector. Segons l’organització, el congrés aspira a congregar els principals actors amb capacitat de transformar el sector a partir de cinc pilars: lideratge global, credibilitat institucional, impacte humà, visió urbana i un llegat basat en l’acció.
El naixement de HOWS Barcelona coincideix amb el comiat de Barcelona del congrés immobiliari The District, que des d’aquest 2026 se celebrarà a Madrid després de quatre edicions a la capital catalana. Fira de Barcelona rebutja que un esdeveniment substitueixi l’altre perquè tenen naturaleses molt diferents i remarca que el nou saló està centrat en el debat sobre l’accés a l’habitatge assequible i les polítiques públiques, mentre que The District reunia principalment fons d’inversió i grans actors del mercat immobiliari privat.
Un repte compartit
Durant la presentació aquest dimecres, el primer tinent d’alcaldia de Barcelona, Jordi Valls, ha assegurat que «l’habitatge és, amb tota seguretat, el principal repte que té Barcelona i la majoria de ciutats europees». El regidor ha defensat que les administracions han d’afrontar aquesta crisi actuant sobre tres grans eixos: «la regulació, la producció i la innovació». Ha remarcat que l’accés a un habitatge «condiciona l’autonomia de les persones i la possibilitat de desenvolupar un projecte de vida estable» i ha destacat que el congrés neix amb vocació de continuïtat.
El congrés abordarà cinc grans àmbits: la planificació urbanística i les polítiques de sòl, la regulació del mercat de l’habitatge, la promoció d’habitatge públic i assequible, la innovació en els sistemes constructius i la rehabilitació i regeneració del parc residencial existent. Entre els assumptes que es debatran hi figuren la disponibilitat de sòl i la densificació urbana, els nous marcs regulatoris del lloguer, l’impacte dels allotjaments turístics, el finançament i la fiscalitat del sector, així com models d’habitatge cooperatiu, com Community Land Trusts o Housing First.
També s’analitzarà el paper de la construcció industrialitzada, la intel·ligència artificial i els nous materials sostenibles per accelerar la producció d’habitatge i reduir-ne l’impacte ambiental. A més, inclourà dues cites específiques per reforçar la cooperació institucional: una trobada privada entre alcaldes i responsables d’habitatge de diferents ciutats i una taula rodona amb líders urbans internacionals.
Capital mundial del debat sobre habitatge
El director de l’Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti, ha explicat que el nou fòrum respon a un problema que «afecta pràcticament totes les ciutats del món, independentment de la mida o el nivell de desenvolupament». Per això, ha defensat la necessitat de crear «una plataforma global» que vagi més enllà de l’intercanvi d’idees. «No volem organitzar un congrés més, sinó crear un espai on es trobin els que tenen capacitat real per transformar la situació i passar del debat a l’acció», ha afirmat.
Valenti també ha destacat que la integració del HOWS Barcelona dins de l’Smart City Expo permetrà connectar el debat sobre l’habitatge amb altres grans reptes urbans, com la mobilitat, la sostenibilitat, la planificació urbanística o la innovació tecnològica. «Volem que Barcelona sigui la capital mundial del debat sobre l’habitatge, però també de les solucions», ha conclòs.
El congrés compta amb el suport de la Generalitat, el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana i la Unió Europea, a més de la col·laboració d’organismes com l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Banc Europeu d’Inversions, C40 Cities, ONU-Hàbitat i Metropolis. L’organització confia a aprofitar l’abast internacional de l’Smart City Expo, que en la seva última edició va atraure prop de 27.000 assistents procedents de gairebé un miler de ciutats de 138 països, per situar l’habitatge al centre de l’agenda urbana global.
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