Els pescadors gironins van retirar 24 tones de residus del mar el 2025
Les nou confraries del litoral participen un any més en el projecte Pesca Neta, que aquest 2026 incorpora accions de sensibilització dirigides a les escoles d'hostaleria
Jaume Puig
La Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona desenvolupa, un any més, l’acció col·lectiva Pesca Neta arreu del litoral gironí amb la participació de totes les confraries, de nord a sud: Cadaqués, el Port de la Selva, Llançà, Roses, l’Escala, l’Estartit, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes.
Pesca Neta és un projecte de sensibilització impulsat pels pescadors catalans i la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu comptabilitzar els residus que els pescadors es van trobant a mar mentre feinegen i és una acció directa per contribuir en la conservació del litoral i la salut del nostre Mediterrani. És també la mostra que el sector vol consolidar un model de pesca compromès amb la sostenibilitat i la protecció dels ecosistemes marins.
Més de 150 embarcacions
Com hem dit, la totalitat de les confraries de pescadors gironines que representa l’ens territorial formen part del projecte ambiental i en aquesta nova edició, hi continuen adherides 163 embarcacions de les diferents modalitats pesqueres com ara l’arrossegament –que és la flota majoritària–, l’encerclament i també les arts menors. El fet de comptar amb la participació de tots els arts de pesca, permet que Pesca Neta comptabilitzi recollida de deixalles de diferents profunditats, això fa que l’estudi anual sigui més precís i faci una radiografia més real de la situació que viuen, cada dia, els nostres pescadors a l’hora de recollir les xarxes.
El president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Abad, explica que quan acaba la campanya «és motiu satisfacció veure la implicació dels pescadors catalans, ja que aquesta és una tasca que fan de manera totalment espontània i cal valorar l’esforç diari que fan per cuidar el mar». En aquest sentit, Abad afegeix que «la societat hauria de ser molt més conscient de la quanitat de deixalles que ens arriben de terra, sovint els pescadors se senten esclaus dels residus i considero que ni el sector ni el Mediterrani s’ho mereixen».
Els plàstics són especialment preocupants perquè es degraden molt lentament i es fragmenten en microplàstics que poden ser ingerits per peixos, aus i altres organismes marins, entrant finalment a la cadena alimentària. A això s'hi afegeix el risc que representen les xarxes abandonades o perdudes, que continuen atrapant fauna durant anys.
Els pescadors són testimonis diaris d'aquesta realitat perquè treballen sobre els fons marins. El projecte Pesca Neta aprofita aquesta presència constant perquè les deixalles capturades accidentalment no tornin al mar, sinó que siguin separades, registrades i gestionades adequadament.
24 tones
Durant la campanya 2025, els pescadors gironins van treure del mar un total de 24 tones de residus (23.930,62 kg), que representen un volum de 53.843,47 litres. Una altra de les dades significatives és que van dedicar-hi un total de 1.167,41 hores de triatge. Aquestes xifres s’han recollit a través dels més de 2.000 registres que han fet els pescadors a l’aplicació Pesca Neta. Amb aquesta eina digital, podem saber que la majoria dels residus recollits són de plàstic com ara envasos, bosses i tovalloletes.
En aquest sentit, els mateixos pescadors asseguren que el pitjor enemic són les tovalloletes, ja que és un residu que queda al fons marí i és molt costós de retirar. Pel que fa a l’àmbit català, el projecte va superar, l’any 2025, els 500.000 litres de deixalles marines retirades del litoral català. Després de cinc anualitats consecutives, la iniciativa ha permès recuperar un total de 505.494 litres de residus que han estat separats de les captures durant les jornades de pesca.
Educació ambiental
El compromís del sector pesquer va molt més enllà de la tasca de recollida diària, des de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona també s’impulsa la branca educativa del projecte Pesca Neta amb l’objectiu de fer arribar el missatge de sensibilització a diferents col·lectius de la societat. Una de les novetats d’aquest 2026 ha estat la realització d’un concurs culinari, Pesca-Xef, dirigit a les escoles d’hostaleria de l’Alt Empordà i de Girona. En aquesta primera edició hi van participar prop d’una quarantena d’alumnes de les dues escoles.
Amb aquest nou format, la Federació ha volgut fer un pas més en la sensibilització i implicació de les futures generacions de professionals de la gastronomia, connectant el sector pesquer amb l’àmbit educatiu i fomentant valors com la sostenibilitat, el respecte pel producte de proximitat, la creativitat culinària i la comunicació responsable. D’altra banda, també s’han celebrat dues edicions de la Setmana de la Innovació i el Mar, una proposta encarada a l’alumnat de Primària i que proposa un itinerari educatiu a través de tallers, xerrades i una hackató. Amb la represa del curs escolar es farà una nova Setmana de la Innovació i el Mar. La secretaria de la Federació Territorial de Confraries de Girona i responsable de Pesca Neta a Girona, Trinidad Agúndez, apunta que «des de la federació pensem que és molt important fer arribar el missatge de Pesca Neta més enllà del mateix sector, necessitem que la societat conegui quina és la realitat i no hi ha millors ambaixadors que la gent jove, ja que són molt més conscients i sensibles amb l’acció».
Pesca Neta és una actuació cofinançada amb la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya.
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Vilablareix rebrà aquest dilluns al campió del món Pau Cubarsí
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»
- Una amonestació posa fi a l’expedient al bomber de Lloret crític amb la reserva de places per a dones
- Mor un conductor en un xoc frontal a Viladamat
- Necrològiques del 27 de juliol de 2026