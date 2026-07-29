Saragossa, seu de l’Agència Estatal de Salut Pública
Barcelona, Toledo, Granada, Múrcia, Lleó, Oviedo i Lugo eren les altres set ciutats que aspiraven a acollir un organisme
Nieves Salinas
El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que la seu de la nova Agència Estatal de Salut Pública (AESAP) serà a Saragossa, en el marc del programa per descentralitzar les institucions impulsat per l’Executiu perquè l’Estat, va dir, estigui més distribuït pel territori.
Saragossa, Barcelona, Toledo, Granada, Múrcia, Lleó, Oviedo i Lugo eren les vuit ciutats que aspiraven a acollir la seu d’aquest organisme. El termini de presentació de candidatures va finalitzar el 20 de gener. Al febrer es va saber que l’elecció de la seu, que depèn del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, es retardava fins a l’agost a causa de l’elevat nombre de candidatures presentades.
Després de conèixer-se la ubicació de la seu d’un organisme llargament esperat, el Ministeri de Sanitat va assenyalar, en una publicació a la xarxa social X, que la ciutat "allotjarà el node central per reforçar la capacitat de l’Estat en vigilància, avaluació i resposta davant amenaces per a la salut de la població".
La ministra Mónica García, per la seva banda, va indicar a la mateixa xarxa que s’han presentat "vuit candidatures magnífiques" i que uns "criteris objectius" han acabat per designar Saragossa com la futura seu. "Som un Govern compromès amb la protecció de la salut, la salut pública i la vigilància de futures emergències sanitàries", va afirmar.
Bases de la candidatura
La candidatura de Saragossa, segons va explicar el president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón, va obtenir una qualificació de 90 punts. En roda de premsa i acompanyat pel conseller de Sanitat, Ángel Sanz, Azcón va assenyalar que s’ha imposat a les altres seus, entre altres motius, "pel suport institucional unànime que aquest projecte ha rebut durant anys a Aragó".
S’hi afegeixen la proximitat a aeroports internacionals –com els de Madrid i Barcelona– i la connexió mitjançant l’AVE, així com la qualitat de vida a la capital aragonesa. "Tot això ha jugat al nostre favor", va dir Azcón, recalcant que un projecte d’aquestes característiques "no s’improvisa".
De la candidatura de Saragossa, Azcón ha destacat la seva ubicació, al Pavelló d’Aragó del recinte Expo, la posada en marxa del qual requerirà una inversió d’uns 20 milions d’euros en un termini de fins a tres anys, "una oportunitat", va afirmar, perquè serà "el tret de sortida perquè Aragó torni a formar part dels equipaments amb ús" de l’Expo 2008 .
En una primera fase, a l’agència s’incorporaran 60 funcionaris del Ministeri de Sanitat i la previsió és augmentar la plantilla fins a arribar als 300 professionals, amb un impacte inicial de tres milions d’euros que s’elevarà a 15 milions a la comunitat autònoma. La creació de l’agència va ser aprovada el juliol del 2025 pel Congrés dels Diputats. Es tracta d’una demanda que es remunta a la llei de salut pública de l’any 2011.
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