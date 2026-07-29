Investigació oberta
La terapeuta dels Andic va estar a Collbató dues setmanes abans de la caiguda mortal d’Isak Andic
La psicoanalista i la seva antiga ajudant van recórrer una ruta diferent per a un altre client
La terapeuta dels Andic va demanar a la seva ajudant buscar rutes perquè el Jonathan es posés en «situacions extremes», «al caire del precipici»
Marta Català
Tretze dies abans que morís Isak Andic en la ruta de Collbató, la seva terapeuta va visitar la muntanya amb la seva antiga col·laboradora, la dona anglesa que setmanes enrere va declarar davant els Mossos d’Esquadra que havia buscat una «ruta extrema» per a Jonathan Andic en el marc de la seva «teràpia de confrontació». Segons ha pogut saber aquest diari, la visita es va produir l’1 de desembre del 2024: «L’única vegada que Lüderwaldt ha estat a la zona de Collbató va ser perquè s’havia programat una altra ruta, proposada per la intèrpret, per a un passeig terapèutic que, després de la tragèdia, no es va arribar a realitzar». Els advocats que assessoren la terapeuta expliquen que l’excursió estava programada per a una altra família i que no es tracta exactament del mateix camí en el qual va tenir lloc la caiguda mortal.
El 14 de desembre del 2024, Isak Andic i el seu fill, Jonathan, acusat de l’homicidi del seu pare, van fer la ruta de Collbató i, al cap de pocs minuts d’iniciar el recorregut, es va produir la caiguda. Segons la declaració de l’exajudant de la terapeuta, va ser llavors quan Lüderwaldt va contactar amb ella per dir-li que ja no farien més excursions d’aquest tipus: «No sigui que la pròxima sigui jo», va escriure en un missatge que obra en poder de la Unitat d’Investigació dels Mossos de Martorell, després que l’exajudant entregués el contingut del seu telèfon a la policia catalana.
Segons els advocats que assessoren la psicoanalista, aquesta ja va declarar al jutjat haver estat a Collbató i es va referir al seu ajudant com la persona que s’encarregava de buscar enclavaments a la muntanya per realitzar rutes en el marc de les teràpies. A la pregunta de si va estar al camí pel qual van passejar els Andic el 14 de desembre del 2024, la terapeuta, expliquen els seus assessors legals, va afirmar «desconèixer» per on havien caminat pare i fill, i va mantenir que ella «mai» havia estat al lloc exacte dels fets.
Col·laboracions esporàdiques
La relació entre Lüderwaldt i la dona anglesa, que també treballa com a traductora, era de caràcter professional i es limitava a col·laboracions puntuals. Segons va declarar als Mossos d’Esquadra el 29 de juny i el 6 de juliol, l’ajudant feia temps que volia «col·laborar amb la justícia». En la seva declaració va explicar que ella havia acompanyat el Jonathan, acusat de l’homicidi del seu pare, una vegada a Collbató just una setmana abans de la caiguda. La intèrpret va acudir a la muntanya en dues ocasions – l’1 i 7 de desembre del 2024 –, però només aquesta segona vegada ho va fer al costat de Jonathan.
Segons es desprèn de la declaració de l’ajudant davant la policia, la terapeuta dels Andic li derivava clients perquè milloressin el seu coneixement de l’anglès i, només de manera excepcional, perquè busqués rutes i excursions en què poder portar a terme les seves polèmiques tècniques de «confrontació», en el marc de les quals els clients ‘confronten’ els seus conflictes de forma vivencial.
Precisament, així definia l’advocat de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, els missatges de la teràpia de Lüderwaldt, en els quals es parlava de la «mort del pare», en el seu recurs a l’ordre de presó: «Els correus» i whatsaps analitzats s’expressen en un context clínic d’una teràpia psicoanalítica fortament directiva en què es potencia per part del terapeuta certa confrontació d’ acció i reacció per trobar el creixement».
Sense relació
Lüderwaldt és una psicoanalista d’origen equatorià-alemany sense titulació a Espanya. Els seus assessors legals afirmen que no necessita titulació perquè exerceix de mediadora familiar. De fet, una clienta de la psicoanalista ha explicat a aquest diari que sol mediar en conflictes familiars, en els quals tracta diferents membres d’una família. «És dura i professional», afirma aquesta clienta.
Per la seva banda, la dona anglesa, que treballa d’intèrpret ‘freelance’ per a diferents despatxos de Barcelona, ha manifestat que porta «un any sense dormir» des que va conèixer els fets i que actualment no té relació amb la terapeuta.
Gir en la investigació
La figura de l’ajudant de Lüderwaldt no havia aparegut en escena fins ara i pot fer un gir a la investigació, ja que ha compromès la posició de l’acusat, que mai va explicar –segons la defensa perquè no se li va preguntar– que havia anat al lloc dels fets acompanyat. De fet, va afirmar que coneixia el sender per les referències d’algunes amistats. Un altre aspecte clau de la declaració de la nova testimoni és que, segons ella, Jonathan li va explicar que portaria al sender una neboda «com a forma de regal» i mai va esmentar que es disposés a anar amb el seu pare.
De la mateixa manera, els missatges que va compartir amb la terapeuta, en els quals aquesta última li demanava que busqués per a Jonathan una ruta perquè es posés en «situacions extremes», «al caire del precipici», també poden resultar comprometedors per a Lüderwaldt.
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