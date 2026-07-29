TMB investiga les causes del foc al metro i la gestió de l’incident
Els intoxicats van sortir a les vies abans que el conductor pogués fer retrocedir el tren de l’L1 entre Clot i Glòries. "No sabíem si obrir les portes o esperar-nos", diu una passatgera.
Judit Bertran
El que semblava un dia normal tant per als usuaris freqüents de la línia 1 del metro com per als usuaris puntuals i turistes que fan servir el recorregut cèntric de Barcelona va acabar resultant una tarda de desesperació, descontrol i terror. Un incendi declarat al recobriment de la catenària de l’estació el Clot va obligar a aturar un comboi que circulava a uns escassos 50 metres del foc i, amb les portes tancades i la forta presència de fum, es va desencadenar la desesperació del centenar de passatgers que eren a dins.
Fum per tot arreu, sense informació i atrapats. Segons va explicar una afectada a EL PERIÓDICO, va ser a l’interior del vagó uns 25 minuts fins que els mateixos passatgers van poder forçar la porta i obrir-la manualment. Hauria pogut sortir finalment a peu pels túnels; no obstant, va haver de ser atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) perquè estava força marejada per la inhalació de fum constant. A més, va afegir, diversos afectats van acabar vomitant.
Una altra afectada, Glòria Villalba, de 51 anys, que havia entrat al comboi al Clot per anar fins a Arc de Triomf, assegurava que de seguida van notar la pudor de cremat i després va aparèixer el fum. "Era una sensació bastant claustrofòbica, però, malgrat que tots estàvem nerviosos, es va mantenir bé la calma", explica. A més, recalca com la falta d’informació els va afectar des d’un primer moment: "No sabíem si obrir les portes o esperar-nos, perquè tampoc ens van informar de si l’incendi era dins del túnel o no". Finalment, després d’estar uns minuts tots ajaguts a terra tapant-se amb la pròpia roba, els mateixos passatgers van obrir una de les portes i van començar a sortir del comboi i es van dirigir a les estacions de Glòries i Clot.
Un dels aspectes que assenyala Villalba és que, almenys quan ella va escapar, encara no hi havia serveis d’emergència per socórrer els passatgers. "El primer mosso d’esquadra que vaig veure va ser quan vam arribar a l’exterior de l’estació de Glòries. I després ens vam haver d’esperar cinc minuts perquè arribessin les primeres ambulàncies", explica. Després de l’ensurt, l’afectada assegura que intentarà prescindir del metro en la mesura possible: "No m’ha quedat cap trauma, però almenys aquest estiu l’evitaré".
De fet, l’operadora Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va explicar ahir que investiga les causes del foc i tota la gestió de l’incident. El conseller delegat, Xavier Flores, va detallar que els passatgers van baixar dels vagons accionant els tiradors d’emergència just quan el conductor es disposava a canviar de cabina per fer retrocedir el tren fins a l’estació anterior, com li havien indicat els superiors. Va alertar del foc cap a les 17.39 h i es va aturar entre Clot i Glòries.
Ajuda de taxistes
"La investigació sobre els fets està en marxa, no solament sobre aquest tren, sinó també sobre altres trens que van passar abans, i cal analitzar el material cremat", va apuntar. També s’investiga per què es va calar foc al revestiment de la catenària, que només és en aquest punt del metro de Barcelona. Es va col·locar durant les obres de Glòries per evitar filtracions d’aigua.
En una altra banda de la història, alguns taxistes van haver de desplaçar ferits que eren atesos als CUAP i que finalment van ser derivats a Urgències. És el cas d’Edu Cristóbal, taxista de Barcelona, que va agafar una noia estrangera "probablement de l’Europa de l’Est" amb els ulls plorosos pel fum inhalat. "Va estar atrapada durant mitja hora al túnel i, quan en va poder sortir, es va esmunyir i se’n va anar al CAP. Allà, però, li van dir que no tenien prou maquinària per tractar-la i la vaig haver de portar a l’hospital", explica a aquest diari.
Un total de 137 persones van ser ateses per inhalació de fum, 131 de les quals en estat lleu i 6 en estat menys greu. Sis van ser traslladades a l’Hospital de Sant Pau, cinc a l’Hospital Sagrat Cor, quatre a l’Hospital del Mar, sis al CUAP Sant Martí, sis al CUAP Dos de Maig, sis al CUAP Cotxeres i sis al CUAP Pere Camps. Cap va ser un cas de gravetat i només alguns van rebre atenció amb màscares d’oxigen, mentre que d’altres van poder tornar a casa. L’ensurt que es porten a casa, però, no és calculable.
La circulació de l’L1 es va tallar entre Universitat i la Sagrera i a l’L2 es va suprimir la parada al Clot. Ahir al matí es va poder restablir la circulació, tot i que diversos usuaris van assegurar a aquest diari que la pudor de cremat continuava present a totes dues línies. Per garantir la feina dels equips d’emergències, també es va tallar l’avinguda Meridiana a l’altura del carrer de Mallorca fins a Glòries.
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