Pla Alfa
Més del 90% de Catalunya es troba en risc alt, molt alt o extrem d’incendi
S’activa el nivell 4 de risc extrem en comarques com la Noguera i el Pallars Jussà, i es prohibeix el foc en espais oberts
DIRECTE | Incendis forestals a Espanya avui, en directe: última hora de la situació dels focs actius a la Vall d’Uixó, Madrid i Zamora
Cristina Sebastián
Catalunya afronta aquest dijous una de les jornades de més risc d’incendis forestals de l’estiu, en un context marcat per les altes temperatures i l’inici d’una nova onada de calor. L’última actualització del mapa del Pla Alfa, el procediment operatiu de la Generalitat per establir el nivell de risc d’incendi forestal a Catalunya, indica que el 93,3% del territori presenta un nivell alt, molt alt o extrem de perill, una situació que afecta gairebé totes les comarques catalanes i que obliga a extremar les mesures de prevenció.
Al voltant de 29.950 quilòmetres quadrats dels 32.107 que formen la superfície de Catalunya es troben en els nivells 2, 3 i 4 del Pla Alfa, les categories de més risc previstes per l’operatiu.
Zones amb més risc
El mapa del Pla Alfa situa el nivell 4, de risc extrem, en el 36,8% del territori de Catalunya, principalment a l’interior i el Prepirineu occidental. Les zones principals que han assolit aquest nivell es troben a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà, el Solsonès i l’Alt Urgell. També destaquen importants àrees del Bages, la Segarra, l’Anoia, la Conca de Barberà, el Priorat i la Ribera d’Ebre, algunes amb restriccions d’accés a espais naturals a causa de l’elevada probabilitat que es produeixi un incendi i a la rapidesa amb què es podria propagar.
En el nivell 3, que suposa un risc molt alt d’incendis i afecta el 27,6% de la superfície catalana, es troben bona part de les comarques centrals i de l’interior de Tarragona, com Osona, el Lluçanès, les Garrigues, la Terra Alta, l’Alt Camp i la Selva. A les zones on s’activa aquest nivell s’intensifiquen les mesures preventives i queden prohibides activitats que puguin provocar incendis. Entre aquestes es troba la prohibició d’encendre foc en qualsevol espai obert, la suspensió de les autoritzacions per realitzar cremes agrícoles i forestals i les restriccions en l’ús de maquinària o eines capaces de generar espurnes o descàrregues elèctriques en terrenys forestals o en una franja de 500 metres al seu voltant.
Risc elevat al litoral i el Pirineu oriental
El nivell 2, considerat de risc alt, és present ja en el 29% de Catalunya i predomina a bona part del litoral i prelitoral, incloent l’entorn metropolità de Barcelona i comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès, e lBaix Camp i el Montsià, a més de diverses zones de les comarques de Girona, com la Garrotxa, el Pla de l’Estany i el Gironès.
Tot i que aquest nivell implica un risc inferior al de les categories 3 i 4, les autoritats insisteixen que les condicions continuen sent favorables per a l’aparició i propagació d’incendis, especialment durant les hores centrals del dia, quan les temperatures arriben als seus valors màxims.
Les àrees en nivell 1 o 0 són ja molt reduïdes i es concentren principalment a la Vall d’Aran, alguns sectors del Ripollès, l’Alt Empordà i el Baix Empordà, així com en municipis aïllats de l’àrea metropolitana de Barcelona i del Camp de Tarragona.
L’onada de calor augmenta el risc d’incendi
Espanya passa actualment la quarta onada de calor d’aquest estiu que s’allargarà com a mínim fins a la setmana que ve. Es preveu que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts del nord-est, centre i sud de la Península i augmenti considerablement el risc d’incendis.
Les temperatures extremes assecaran encara més la vegetació i augmentaran la facilitat amb què qualsevol petit foc pot convertir-se en un incendi de ràpida propagació. A aquest escenari s’hi suma l’entrada de vent que, tot i que no es preveu especialment intens, pot contribuir a reactivar els fronts de foc, modificar el seu comportament i complicar les tasques d’extinció. A més, la calor extrema suposa un desafiament afegit per als serveis d’extinció, ja que redueix el temps durant el qual els efectius poden treballar de forma continuada sobre el terreny.
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