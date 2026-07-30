La calor i el vent extrem compliquen els megaincendis a França
Leticia Fuentes
França també entra avui en una fase d’alerta per les altes temperatures a què ha de fer front aquesta setmana el país enmig d’una onada de megaincendis que encara continuen sense estar controlats. S’arribarà als 40 graus centígrads, especialment a la zona de Gironda, on els tres incendis que fuetegen la zona encara no estan controlats.
Malgrat la inquietud, el megaincendi de Gironda es manté "estabilitzat" després d’una segona nit de calma, segons les autoritats, que no abaixen la guàrdia davant la possibilitat que es revisquin nous focus per la intensa calor i el vent previstos aquests dies. "La nit ha transcorregut en calma, l’incendi continua controlat aquest matí i diversos rebrots han sigut sufocats ràpidament a la nit", va anunciar la prefectura de Gironda, una setmana després de l’inici de l’incendi forestal més gran que ha assolat França des de 1949.
Un altre dels incendis que continua generant una situació crítica és de Le Porge, també a la Gironda. Segons l’alcalde del municipi, Martial Zaninetti, "el poble encara no és segur", ja que els incendis van revifar a la nit. L’alcalde també va anunciar la creació de mecanismes de suport legal, administratiu i sanitari per ajudar els residents de la població. El regidor, que es va reunir amb Emmanuel Macron dilluns, va acabar dient que està treballant amb les agències governamentals en els plans futurs per a la reconstrucció del poble, després que 200 habitatges fossin arrasats pel foc.
Més bones notícies arriben des de Biscarròssa, a les Landas. L’incendi que es va desencadenar ara fa una setmana després d’arrasar 3.600 hectàrees ja està controlat. "La nit ha transcorregut amb calma", va informar el regidor. Tot i així, 250 bombers continuen mobilitzats. El departament seguirà en alerta taronja per l’onada de calor.
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