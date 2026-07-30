Educació no va concretar als centres el límit d’exempció de les proves PISA
Pau Lizana Manuel
Els centres que van formar part de la mostra de les proves PISA del 2025 a Catalunya afirmen que en una reunió prèvia amb el Departament d’Educació se’ls va informar dels criteris per deixar alumnes fora de la prova, però no que el percentatge màxim d’exclosos no pogués superar el 5%, cosa que ha invalidat les proves catalanes i no permetrà comparar els seus resultats amb anys anteriors o amb altres territoris.Els centres que van formar part de la mostra de les proves PISA del 2025 a Catalunya afirmen que en una reunió prèvia amb el Departament d’Educació se’ls va informar de quins eren els criteris per deixar alumnes fora de la prova, però no que el percentatge màxim d’exclosos no pogués superar el 5%, cosa que ha invalidat les proves catalanes i no permetrà comparar els seus resultats amb anys anteriors o altres territoris.
Els centres, segons va avançar ahir El Món a Rac1, expliquen que la trobada amb els tècnics del departament es va portar a terme l’11 de març, 20 dies abans que comencessin les proves. Segons afirmen, en aquesta reunió, els tècnics de la conselleria van explicar als professors i directors dels centres seleccionats com traslladar la llista definitiva d’alumnes que realitzarien la prova mitjançant un document Excel, però en cap cas es va avisar del límit d’exempcions que l’OCDE estableix per considerar vàlids o representatius els resultats dels exàmens. Finalment, 591 dels 2.545 alumnes seleccionats per a la mostra –un 23,2%– es van quedar fora dels exàmens.Els centres, segons ha avançat aquest dimecres l’‘El Món a Rac1’, expliquen que la trobada amb els tècnics del departament es va portar a terme l’11 de març, 20 dies abans que comencessin les proves. Segons afirmen, en aquesta reunió, els tècnics de la conselleria van explicar als professors i directors dels centres seleccionats com traslladar la llista definitiva d’alumnes que realitzarien la prova mitjançant un document Excel, però en cap cas es va avisar del límit d’exempcions que l’OCDE estableix per considerar vàlids o representatius els resultats dels exàmens. Finalment, 591 dels 2.545 alumnes seleccionats per a la mostra –un 23,2%– es van quedar fora dels exàmens.
Criteris
Durant aquesta trobada es van explicar els criteris perquè els alumnes no realitzessin les proves. Es va informar que s’havien d’excloure els alumnes amb discapacitat física permanent, els que la llengua nativa dels quals no fos el català i l’alumnat amb discapacitat cognitiva, conductual o emocional.D’altra banda, durant aquesta trobada sí que es van explicar quins eren els criteris perquè els alumnes no realitzessin les proves. En concret, se’ls va informar, asseguren, que s’havien d’excloure’s els alumnes amb una discapacitat física permanent, els estudiants la llengua nativa dels quals no fos el català o bé l’alumnat amb una discapacitat cognitiva, conductual o emocional.
Són uns criteris d’exempció similars als que regeixen en les proves de final d’etapa de l’ESO, que van coincidir en les mateixes dates amb les de l’informe PISA. La possible confusió entre els dos exàmens és la primera hipòtesi a què, de moment, va apuntar la consellera d’Educació, Esther Niubó. El departament, però, eludeix concretar com es van traslladar els criteris d’exempció que han deixat Catalunya fora de PISA.
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