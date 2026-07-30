Els incendis de Madrid i Àvila es donen per estabilitzats
Una setmana després de l’inici del foc, amb prou feines queden mil evacuats i el Govern elimina totes les restriccions a la mobilitat a la província avilesa.
Víctor Rodríguez
Ahir al migdia, set dies després que es declarés a Almorox, a la província de Toledo, el primer dels tres incendis que acabarien confluint en un a la Serra Oest de la Comunitat de Madrid, i que a Burgohondo, a la província d’Àvila, comencés el que es convertiria en l’incendi més gran de la història recent d’Espanya, tots dos es van donar per estabilitzats. Ja des de dimarts s’havia aconseguit que el foc no avancés en el seu perímetre durant 24 hores, però el previsible empitjorament de les condicions meteorològiques a partir d’ahir, amb l’entrada d’una altra onada de calor, convidava els responsables a mantenir la cautela.
Era el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ho confirmava cap a dos quarts de dues des del post avançat de comandament a Navalcarnero (Madrid). Tant la direcció operativa, encarnada en la Unitat Militar d’Emergències, com els directors tècnics regionals establien que els dos incendis, que en algun moment es va témer que es fusionessin, estaven "tècnicament estabilitzats". "És una bona notícia", ressaltava Marlaska.
Tornada a casa
Al mateix temps, i després que el dia anterior s’aixequessin les ordres d’evacuació a deu municipis de Madrid i Àvila, ahir es va permetre la tornada a totes les localitats, un total d’11, el desallotjament de les quals seguia en vigor a la província avilenca. Es tracta de La Adrada, Gavilanes, Casavieja, Casillas, El Hoyo de Pinares, Piedralaves, Mijares, Navahondilla, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada i Villanueva de Ávila, a més de la urbanització de La Atalaya, a El Tiemblo. Entre totes sumen una població de més de 15.000 persones.
També a Àvila es va autoritzar el desconfinament de les dues localitats que encara es mantenien en aquesta situació, El Tiemblo i Cebreros. Així, quedaven aixecades totes les restriccions a la mobilitat a la província, un altre pas cap a la normalitat tot i que el foc no es dona per extingit.
A la Comunitat de Madrid es va alleujar la situació en quatre nuclis de població. Des d’ahir a primera hora de la tarda van poder començar a tornar a casa els veïns de la urbanització de l’Encinar de l’Alberche, a Villa del Prado, que va ser un dels nuclis més castigats, i els de la pedania de Peralejo, a El Escorial. Avançada la tarda, s’aixecava l’evacuació de Valdemaqueda i Robledo de Chavela. Continuaven evacuades amb prou feines unes mil persones de cinc urbanitzacions de San Martín de Valdeiglesias i dues més de Pelayos de la Presa, en l’entorn del pantà de San Juan, un dels punts on més agosarada ha sigut aquests dies la lluita contra el foc, en l’intent que les flames no arribessin cap al nord de la serra de Guadarrama.
L’avaluació per poder permetre els reallotjaments és "constant", segons va confirmar el delegat del Govern a la regió, Francisco Martín. Els requisits per procedir a aquests reallotjaments que sí que es van observar a Àvila són tres: que no hi hagués reproduccions del foc en 48 hores, que no hi hagi cap punt calent i que les condicions en les vies de mobilitat, a les carreteres, siguin les adequades. Tot i la gravetat del foc, la setmana d’incendis al centre peninsular ha transcorregut sense morts ni danys personals greus. La Comunitat de Madrid va informar de 2.800 atencions sanitàries, amb 25 ingressos hospitalaris, tots estables i sense gravetat, la majoria d’afeccions respiratòries.
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