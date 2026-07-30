El foc en un parc natural de Zamora obliga a evacuar 12 pobles
El dispositiu mira de controlar unes flames que, alimentades per una intensa calor i una gran sequedat ambiental, s’han propagat amb extraordinària rapidesa i intensitat per la comarca.
IRENE GÓMEZ
L’incendi forestal declarat ahir al parc natural d’Arribes del Duero, a Fermoselle, torna a viure el terrible malson dels focs a Zamora. L’incendi va començar cap a la una del migdia a la zona coneguda com El Picón, al vessant del Tormes, i 20 minuts més tard era declarat nivell 2 atesa la gravetat per la proximitat al poble, que va haver de ser confinat i les vies de comunicació, tallades.
Les flames van avançar meteòriques fins a la carretera de Zamora a Fermoselle per continuar cap a Pinilla, Fornillos, Palazuelo... "Això és dantesc", deia l’alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo. La vila veia a la tarda com cremaven les primeres cases, amb un xalet menjat per les flames.
Evacuacions
Fermoselle va quedar ahir confinat al tancament d’aquesta edició i a les 14.30 s’ordenava l’evacuació de les primeres localitats per arribar a Formariz, Zafara, Fornillos de Fermoselle, Pinilla de Fermoselle, Mámoles, Cibanal, Palazuelo de Sayago, el càmping d’Arribes a Cibanal, Muga de Sayago amb la residència (els avis van ser evacuats i traslladats a Zamora), Badilla de Sayago i de diversos habitatges escampats per la zona. A última hora de la tarda es van ampliar les evacuacions a Argañín, Cozcurrita i Tudera i es va confinar Fariza, a petició de la Junta de Castella i Lleó. La Creu Roja va muntar aleshores un alberg al pavelló de Fermoselle amb cent llits per allotjar els evacuats d’aquest poble.
En aquell moment, el Centre Coordinador d’Emergències de Protecció Civil va enviar un missatge ES-Alert que es va fer arribar als voltants de Fermoselle per informar dels desallotjaments. A través del 112 s’apel·lava a seguir les indicacions del missatge i a trucar a aquest servei només en cas d’emergència.
Les condicions atmosfèriques i de vegetació van afavorir la gran velocitat de propagació, de manera que, tenint en compte tant la força de les flames com la presència del fum, es va haver d’ordenar el desallotjament d’habitatges escampats al sud de Fermoselle, i també el confinament de tota la localitat, incloent-hi la residència de gent gran. Així mateix, es va establir un perímetre de seguretat al voltant tant de la gasolinera com de la residència.
El foc avançava ahir amb velocitat –afavorit pel vent–, va travessar El Bravio –una zona que ja es va cremar en el gran incendi del 2017– i es va acostar a San Lorenzo. "Va a una velocitat increïble", apuntaven ahir fonts veïnals que seguien amb molta preocupació l’evolució.
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»
- Mor al Trueta una dona de 76 anys ferida en l’accident frontal de Viladamat
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»