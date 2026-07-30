L’home que va matar la seva dona a BCN la va degollar davant el fill de 8 anys i una veïna
L’agressor, que es va entregar a la policia després de fugir del lloc dels fets, passarà demà a disposició judicial. Serveis Socials es fa càrrec dels dos nens.
Germán González
La Camila i el Yarman feia 10 anys que vivien al número 102 del carrer d’Andrade, al districte de Sant Martí de Barcelona. Ella, de 34 anys, feia poc que havia començat a treballar en la neteja d’un institut, tot i que abans va exercir de dependenta d’una cafeteria-panaderia de la zona. Ell, de més de 40 anys, havia treballat com a porter de discoteca i en seguretat, tot i que també feia arranjaments en habitatges de manera esporàdica. Tenen dos fills en comú, de 4 i 8 anys. L’agressor és pare de dos més (nen i nena) més grans d’una relació anterior que no viuen amb ells.Camila i Yarman portaven vivint 10 anys al número 102 del carrer d’Andrade, al districte de Sant Martí de Barcelona. Ella, de 34 anys, feia poc que havia començat a treballar en la neteja d’un institut, tot i que abans va exercir de dependenta d’una cafeteria-panaderia de la zona. Ell, de més de 40 anys, havia treballat com a porter de discoteca i en seguretat, tot i que també feia arranjaments en vivendes de forma esporàdica. Tenien dos fills en comú, de 4 i 8 anys. L’agressor era pare de dos més (nen i nena) més grans d’una relació anterior que no hi vivien.
Aquest dimarts passat, cap a dos quarts de vuit de la tarda, l’home, d’origen dominicà, va deixar mal aparcada la furgoneta davant la porta de l’immoble i va pujar a casa seva, al quart pis. Allà es trobava la dona, brasilera, juntament amb els seus dos fills petits. Es va produir una discussió, segons apunten alguns veïns, i va ser llavors quan ell va agafar un ganivet i li va assestar mitja dotzena de punyalades. El sospitós passarà demà a disposició judicial.Aquest dimarts, cap a dos quarts de vuit de la tarda, l’home, d’origen dominicà, va deixar mal aparcada la furgoneta davant de la porta de l’immoble i va pujar a la seva vivenda, al quart pis. Allà es trobava la dona, brasilera, juntament amb els seus dos fills petits. Hi va haver una discussió, segons han apuntat alguns veïns, i va ser llavors quan ell va agafar un ganivet i, amb una violència extrema, li va assestar mitja dotzena de punyalades. El sospitós passarà a disposició judicial divendres vinent.
Abans que això passés i davant l’augment de la violència, el fill gran va obrir la porta de l’habitatge per escapar i buscar auxili, i una parella que resideix al mateix replà va accedir a la casa, alertada pels crits. Segons fonts policials, el sospitós va clavar el ganivet a la víctima al coll davant el seu fill gran i la veïna.Abans que això passés i davant l’augment de la violència, el fill gran va obrir la porta de la vivenda per escapar i buscar auxili, i una parella que resideix al mateix replà va accedir a la casa, alertada pels crits. Segons fonts policials, el sospitós va clavar el ganivet a la víctima al coll davant el seu fill gran i la veïna. Davant aquesta situació, els veïns van treure els nens al carrer. Pocs minuts després, l’agressor va sortir del pis, tacat de sang, va pujar a la seva furgoneta i es va escapar. "El meu pare ha matat la meva mare", repetia el nen. El vehicle va aparèixer calcinat mitja hora més tard al carrer d’Espronceda. Quatre hores després, es va entregar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de l’Eixample. Estava molt alterat i continuava cobert de sang.Davant aquesta situació, els veïns van conduir els nens al carrer. Pocs minuts després, l’agressor va sortir de la vivenda, tacat de sang, va pujar a la seva furgoneta i es va escapar. "El meu pare va matar la meva mare", repetia el nen. El vehicle va aparèixer calcinat mitja hora més tard al carrer d’Espronceda. Quatre hores després, es va entregar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de l’Eixample. Estava molt alterat i continuava cobert de sang.
Baralles freqüents
La Zoraida va ser una de les veïnes de l’immoble que van sortir en ajuda de la parella que es va fer càrrec dels nens, així com dels dos menors. La dona explica que les discussions entre la parella eren habituals. Fins i tot la mare de l’agressor, que residia amb el matrimoni i els nets, va tornar al seu país feia unes quantes setmanes perquè, segons va explicar, "es barallaven massa" i ell tenia "molt caràcter". Zoraida va ser una de les veïnes de l’immoble que va sortir en ajuda de la parella que es va fer càrrec dels nens, així com dels dos menors. La dona explica que les discussions entre la parella eren habituals. Fins i tot la mare de l’agressor, que residia amb el matrimoni i els nets, es va tornar al seu país feia unes setmanes perquè, va explicar, "es barallaven massa" i ell tenia "molt caràcter".
El fill de la Zoraida i altres veïns van intentar accedir a l’habitatge quan el sospitós ja se n’havia anat per atendre la víctima, però no van poder perquè la porta estava tancada. Al baixar es van quedar atrapats a l’ascensor. Poc després van arribar la policia i les ambulàncies.El fill de Zoraida i altres veïns van intentar accedir a la vivenda quan el sospitós ja se n’havia anat per atendre la víctima, però no van poder fer-ho perquè la porta estava tancada. Al baixar es van quedar atrapats a l’ascensor. Poc després van arribar la policia i les ambulàncies. Com apunten els veïns, els conflictes i baralles eren freqüents en la parella. Segons van explicar els Mossos, no consten ordres d’allunyament en vigor en l’àmbit de la parella. Sí que existeix una denúncia, datada el 12 de juliol, de l’agressor, que va acusar la dona d’agredir-lo a ell i als nens. La víctima va ser detinguda, acusada d’un delicte de maltractament dins de l’àmbit familiar.Com apunten els veïns, els conflictes i baralles eren freqüents en la parella. Segons han explicat els Mossos d’Esquadra, no consten ordres d’allunyament en vigor en l’àmbit de la parella. Sí que existeix, en canvi, una denúncia, datada el 12 de juliol, de l’agressor, que va acusar la dona d’agredir-lo a ell i als nens. De fet, la víctima va ser detinguda, acusada d’un delicte de maltractament dins de l’àmbit familiar.
Els serveis socials de la Generalitat es van fer càrrec dels nens cap a les 11 de la nit de dimarts. El gran no parava de plorar. Ara es buscarà els seus familiars més pròxims perquè se’n facin càrrecEls serveis socials de la Generalitat es van fer càrrec dels nens cap a les onze de la nit d’aquest dimarts, a la mateixa hora que el jutjat de guàrdia va ordenar l’aixecament del cadàver. El gran no parava de plorar i estava molt afectat. Ara es buscarà els seus familiars més pròxims perquè se’n facin càrrec.
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