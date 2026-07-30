Mort assistida
La mare de la Noelia insta l'ONU a investigar Espanya per no haver protegit la seva filla abans d'autoritzar-ne l'eutanàsia
Denuncia "una cadena d'omissions institucionals", com ara la manca d'atenció psiquiàtrica i la desprotecció
Germán González
L'eutanàsia de Noelia Castillo ha arribat a l'ONU. La seva mare, Yolanda Ramos, ha presentat una queixa davant la Relatora Especial de les Nacions Unides sobre la violència contra les dones i les nenes perquè investigui si l'Estat va complir amb la seva obligació de protegir la seva filla quan va ser víctima de violència contra la dona, abans d'autoritzar la seva eutanàsia.
La dona, representada per la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians, qüestiona el possible incompliment per part de l'Estat de les seves obligacions internacionals de protecció envers Noelia "víctima de violència i en una situació d'extrema vulnerabilitat".
La queixa assenyala que Noelia acumulava nombrosos factors de risc, ja que va créixer en un context de greu vulnerabilitat social i econòmica que va portar al seu ingrés durant diversos anys en un centre tutelat i va ser víctima de violència en l'àmbit de la parella i d'una agressió sexual en grup. Per a Advocats Cristians aquestes experiències "van marcar profundament la seva salut mental i van agreujar una situació ja de per si extremadament delicada".
Recorden que abans del seu intent de suïcidi el 2022, tenia diagnosticats un trastorn límit de la personalitat, un trastorn obsessiu compulsiu amb ideació suïcida i depressió crònica, amb una discapacitat reconeguda del 67%. Per això, la mare considera que, després d'aquell intent de suïcidi, l'Estat no va desplegar la protecció reforçada que exigia la situació de la seva filla.
Sense recursos
La queixa a l'ONU remarca que durant la tramitació de l'eutanàsia, Noelia va deixar de rebre tractament psiquiàtric i va romandre sense una atenció efectiva en salut mental, sense que les administracions garantissin la continuïtat assistencial ni esgotessin totes les alternatives terapèutiques, psicològiques, psiquiàtriques, pal·liatives i socials abans d'autoritzar una decisió irreversible.
A més, Advocats Cristians incorpora un informe de la doctora responsable de tramitar l'eutanàsia que indicava: «Fins ara, els recursos proporcionats han estat insuficients i no han millorat el sofriment de la pacient ni la seva falta de sentit vital». La família de Noelia creu que es tracta d'un reconeixement de falta de recursos oferts abans d'autoritzar l'eutanàsia.
També assenyalen que després de l'intent de suïcidi, el grau de discapacitat de Noelia només va ser incrementat fins al 74%, quedant per sota del llindar que li hauria permès accedir a una prestació econòmica suficient, la qual cosa va contribuir a mantenir la seva situació de dependència i vulnerabilitat.
Advocats Cristians destaca que la mort de Noelia "no va ser el resultat d'una única decisió mèdica, sinó la conseqüència d'una cadena d'omissions i fallades de l'Estat" que "no va desplegar la protecció reforçada que havia de garantir a una dona víctima de violència, amb greus trastorns mentals i en una situació d'extrema vulnerabilitat, permetent que acabés accedint a l'eutanàsia sense haver esgotat totes les alternatives raonables orientades a la vida".
Bateria de mesures
Per això, la mare de Noelia demana a la Relatora Especial que requereixi informació al Govern d'Espanya sobre l'actuació de les administracions públiques en aquest cas; que investigui si es van esgotar totes les alternatives mèdiques, psicològiques, psiquiàtriques, terapèutiques, pal·liatives i socials abans d'autoritzar l'eutanàsia; que analitzi si el procediment va complir amb les obligacions internacionals de diligència deguda respecte d'una dona víctima de violència i en situació d'especial vulnerabilitat; i que avaluï si la legislació i els protocols espanyols ofereixen una protecció suficient a dones que es troben en circumstàncies similars.
Yolanda Ramos ha afirmat que «la meva filla havia patit violència, malaltia mental, pobresa i exclusió. L'únic que demano és que les Nacions Unides investiguin si Espanya va fer tot el que havia de fer per protegir-la abans d'autoritzar la seva mort». Per la seva banda, la presidenta de la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians, Polonia Castellanos, assenyala: «no estem demanant a les Nacions Unides que entrin en el debat sobre l'eutanàsia. El que demanem és que investiguin si Espanya va complir amb la seva obligació internacional de protegir una dona que havia patit violència, patia una greu malaltia mental i es trobava en una situació d'extrema vulnerabilitat. Si l'Estat va fallar en aquesta protecció, estem davant d'una qüestió de drets humans que mereix una resposta».
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