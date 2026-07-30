Un dia abans de la vaga
Matí de caos a Rodalies: robatoris de cable i altres incidències deixen retards a l’R2, l’R3, la R8, l’R11, l’R13 i l’R14
Problemes tant amb la infraestructura com amb l’operativa dels trens deixen afectat gairebé tot el servei
Renfe aparta de Rodalies Antonio Carmona, el seu històric portaveu a Catalunya
Un esvoranc a les obres de soterrament de Rodalies a Montcada engoleix una grua i obliga a tallar ‘sine die’ l’R2, l’R2 Nord i l’R11
Pau Lizana Manuel
El matí d’aquest dijous ha sigut especialment complicat per als usuaris de Rodalies i Regionals de Catalunya. Diversos problemes al llarg i ample de la xarxa ferroviària catalana –des de robatoris de cablejat fins a incidències tècniques o problemes de disponibilitat de maquinistes o trens– han deixat afectades almenys sis línies, cosa que ha provocat demores i talls en moltes. La reguera d’incidències es produeix tan sols 24 hores de la vaga de maquinistes i revisors que té convocada el Sindicat Ferroviari i que deixarà serveis mínims del 66% en hora punta i el 33% la resta de la jornada.
En una de les línies més utilitzades de la xarxa, l’R2 i l’R2Nord –que registra més de 100.000 usuaris al dia– els trens avancen des de Castelldefels i l’aeroport però acaben el seu trajecte a Sant Andreu, i no arriben a Granollers Central ni a Sant Celoni com és habitual. Els comptes oficials de Rodalies expliquen que es tracta d’una incidència per robatori de cable i que els trens de l’R11 de Regionals paren excepcionalment en totes les parades entre Granollers Centre i Sant Andreu per assegurar el servei en aquestes estacions. L’afectació s’ha produït precisament en el tram en el qual es va produir l’esvoranc a les obres de soterrament de Montcada la setmana passada i que va obligar a suspendre durant tres dies el trànsit ferroviari.
A mitges a l’R-8 i l’R3
La mateixa incidència afecta també els trens de l’R-8, que aquest dijous només circulen entre les estacions de Martorell Central i Cerdanyola Universitat. Des d’allà, Renfe ha disposat un servei de bus alternatiu fins a Mollet - Sant Fost, on els usuaris que vulguin arribar fins a Granollers Centre –l’última parada habitual de l’R-8– poden agafar els trens de l’R11. Precisament, la línia R11 també havia sigut objecte aquesta matinada d’un robatori de cable entre les estacions de Figueres i Llançà, que ha pogut solucionar-se poc abans de les vuit del matí.
Tampoc s’ha deslliurat de les incidències aquest dijous la ja malmesa R3. Una incidència en la senyalització entre les estacions de Centelles i Balenyà provoca demores entre els pocs trens que cobreixen el trajecte entre la Garriga i Puigcerdà. La línia continua tallada entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga i Adif calcula que el servei no podrà restablir-se fins al mes de gener vinent, malgrat que el primer calendari indicava que els trens havien de tornar a circular fins a Montcada Bifurcació des del mes de maig passat.
Problemes al corredor sud
També s’han vist afectades per aquesta onada d’incidències l’R13 i l’R14 de Regionals, que per una incidència operativa –és a dir, per falta de disponibilitat de maquinistes o de trens– no han pogut circular aquest matí de dijous. Renfe ha disposat un servei alternatiu per carretera entre Lleida i les Borges Blanques o La Plana - Picamoixons, en funció del tren escollit. Les dues línies havien recuperat finalment el servei aquest dimarts després que un greu robatori de cable a prop de l’estació de Montblanc la setmana passada obligués a interrompre el servei. Adif calcula que per reparar les destrosses de l’acte vandàlic, que va afectar l’enclavament de l’estació –el dispositiu electrònic que permet conèixer la posició dels trens des del centre de control– s’hi hauran de destinar mesos.
Tampoc ha circulat aquest matí l’Avant diari que surt des de Tortosa, ja que el tren va patir una incidència aquest dimecres a la nit i no va poder arribar fins a l’estació de sortida d’aquest dimecres.
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