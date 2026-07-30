La meitat de la població tindrà miopia el 2050
L’Hospital de la Vall d’Hebron ha atès més de 200 pacients a la nova unitat per a grans miops, que tenen més risc de patir glaucoma.
Nieves Salinas
L’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona ha atès més de 200 pacients a la nova Unitat de Miopia per a grans miops. Funciona des del setembre del 2024 i està dirigida a persones amb més de sis diòptries i una longitud axial superior a 26 mil·límetres. La miopia és la principal causa de pèrdua irreversible de visió en edat laboral a Espanya, i el risc de patir complicacions augmenta amb l’edat i el nombre de diòptries. Si el 2000 el 20% de la població mundial era miop, s’espera que el 2050 aquest percentatge augmenti fins al 50%.L’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha atès més de 200 pacients a la nova Unitat de Miopia per a grans miops. Funciona des del setembre del 2024 i està dirigida a persones amb més de sis diòptries i una longitud axial superior a 26 mil·límetres. La miopia és la principal causa de pèrdua irreversible de visió en edat laboral a Espanya, i el risc de patir complicacions augmenta amb l’edat i el nombre de diòptries, segons l’hospital. Una veritable pandèmia: si l’any 2000 el 20% de la població mundial era miop, s’espera que el 2050 aquest percentatge augmenti fins al 50%.
Aquesta malaltia oftalmològica, molt prevalent, és un error refractiu en què, a causa d’una longitud més gran del globus ocular –la distància entre la superfície frontal de la còrnia i la retina, situada a la part posterior de l’ull–, les imatges s’enfoquen per davant de la retina i provoquen una visió desenfocada dels objectes llunyans.Aquesta malaltia oftalmològica, molt prevalent, és un error refractiu en què, a causa d’una longitud més gran del globus ocular –la distància entre la superfície frontal de la còrnia i la retina, situada a la part posterior de l’ull–, les imatges s’enfoquen per davant de la retina i provoquen una visió desenfocada dels objectes llunyans.
Segons el nombre de diòptries, es considera miopia lleu entre 0,5 i 3 diòptries, miopia moderada entre 3 i 6 diòptries, i miopia magna o alta miopia per sobre de 6 diòptries. La miopia magna s’associa a un risc més gran de complicacions i de pèrdua visual, un risc que augmenta de forma exponencial a partir dels 50 anys i a mesura que creix el nombre de diòptries. Actualment, és la principal causa d’afiliació a l’ONCE entre els pacients en edat laboral.Segons el nombre de diòptries, es considera miopia lleu entre 0,5 i 3 diòptries, miopia moderada entre 3 i 6 diòptries, i miopia magna o alta miopia per sobre de 6 diòptries. La miopia magna s’associa a un risc més gran de complicacions i de pèrdua visual, un risc que augmenta de forma exponencial a partir dels 50 anys i a mesura que creix el nombre de diòptries. Actualment, és la principal causa d’afiliació a l’ONCE entre els pacients en edat laboral.
Per millorar el diagnòstic i el seguiment dels pacients amb altes miopies, el setembre del 2024 el Servei d’Oftalmologia de la Vall d’Hebron va posar en marxa la nova Unitat de Miopia per a grans miops, que va néixer amb l’objectiu de millorar l’atenció mitjançant un coneixement més gran de la patologia i la realització de consultes d’alta resolució.Per millorar el diagnòstic i el seguiment dels pacients amb altes miopies, el setembre del 2024 el Servei d’Oftalmologia de la Vall d’Hebron va posar en marxa la nova Unitat de Miopia per a grans miops, que va néixer amb l’objectiu de millorar l’atenció mitjançant un coneixement més gran de la patologia i la realització de consultes d’alta resolució.
Necessitat detectada
La doctora Marta Castany, de la Secció de Glaucoma, i la doctora Anna Boixadera, de la Secció de Retina, van detectar aquesta necessitat i, amb el recolzament del servei dirigit pel doctor Miguel Ángel Zapata, van impulsar la creació de la unitat. "Oferim als pacients amb miopia magna un abordatge multidisciplinari, amb proves d’alta complexitat tècnica que ens permeten realitzar diagnòstics més precisos i una millor valoració ràpida en una mateixa consulta d’alta resolució", expliquen.La doctora Marta Castany, de la Secció de Glaucoma, i la doctora Anna Boixadera, de la Secció de Retina, van detectar aquesta necessitat i, amb el recolzament del servei dirigit pel doctor Miguel Ángel Zapata, van impulsar la creació de la unitat. "Oferim als pacients amb miopia magna un abordatge multidisciplinari, amb proves d’alta complexitat tècnica que ens permeten realitzar diagnòstics més precisos i una millor valoració ràpida en una mateixa consulta d’alta resolució", expliquen.
La causa més freqüent de complicacions i risc de ceguesa en els grans miops són les patologies retinianes, que habitualment tenen un diagnòstic més directe perquè són simptomàtiques (el pacient percep ombres, veu les línies torçades o presenta una taca fixa). En canvi, el glaucoma, assenyalen els metges, pot passar desapercebut fins a fases avançades, ja que provoca una pèrdua del camp visual perifèric més que de la visió central. En els pacients amb miopia magna, a més, el diagnòstic suposa un repte complex fins i tot per a l’oftalmòleg.La causa més freqüent de complicacions i de risc de ceguesa en els grans miops són les patologies retinianes, que habitualment tenen un diagnòstic més directe perquè són simptomàtiques (el pacient percep ombres, veu les línies torçades o presenta una taca fixa). En canvi, la glaucoma, assenyalen els metges, pot passar desapercebut fins a fases avançades, ja que provoca una pèrdua del camp visual perifèric més que de la visió central. En els pacients amb miopia magna, a més, el diagnòstic suposa un repte complex fins i tot per a l’oftalmòleg.
"A la Unitat de Miopia ens enfrontem al repte del diagnòstic i del tractament del glaucoma. S’ha de tenir en compte que els pacients amb miopia molt elevada tenen fins a cinc vegades més risc de patir glaucoma que la població general i que, en molts casos, presenten pressions intraoculars dins de la normalitat. D’altra banda, la reducció quirúrgica de la pressió comporta riscos més elevats que en la població no miop", assenyala la doctora Castany."A la Unitat de Miopia ens enfrontem al repte del diagnòstic i del tractament de la glaucoma. S’ha de tenir en compte que els pacients amb miopia molt elevada tenen fins a cinc vegades més risc de patir glaucoma que la població general i que, en molts casos, presenten pressions intraoculars dins de la normalitat. D’altra banda, la reducció quirúrgica de la pressió comporta riscos més elevats que en la població no miop", explica la doctora Castany.
En les consultes d’alta resolució participen optometristes i infermeres amb experiència que realitzen la graduació, la biometria, la paquimetria, la campimetria, l’OCT i la retinografia de camp ampli. Aquestes proves permeten classificar de manera immediata el grau d’afectació de la màcula, el tipus d’estafiloma i l’afectació del camp visual. Quan és necessari, es realitzen interconsultes amb les unitats de còrnia o estrabisme per millorar l’abordatge integralEn les consultes d’alta resolució participen optometristes i infermeres amb experiència que realitzen la graduació, la biometria, la paquimetria, la campimetria, l’OCT i la retinografia de camp ampli. Aquestes proves permeten classificar de manera immediata el grau d’afectació de la màcula, el tipus d’estafiloma i l’afectació del camp visual. Quan és necessari, es realitzen interconsultes amb les unitats de còrnia o estrabisme de forma transversal per millorar l’abordatge integral.
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