Mor un home a Sant Adrià després de patir una ferida per arma blanca
Germán González
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home per ferides d’arma blanca al carrer de Manuel Fernández Márquez, al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana de Barcelona va avisar la policia catalana cap a dos quarts de vuit que hi havia una persona greument ferida en aquesta via.
Diverses patrulles es van desplaçar fins al lloc i van poder comprovar que l’home presentava lesions després d’haver patit un atac amb arma blanca. Els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar les maniobres de reanimació fins a l’arribada dels serveis sanitaris. Una vegada al lloc del succés, els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van continuar amb les tasques de reanimació, però finalment l’home va morir al carrer a conseqüència de les greus ferides.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s’ha fet càrrec d’aquest nou cas per aclarir les circumstàncies de la mort violenta. Els agents van establir un dispositiu amb l’objectiu de trobar diverses persones vinculades amb el tràgic succés. Segons fonts policials, es tractaria d’una baralla per un ajust de comptes, encara que es continua investigant per conèixer les circumstàncies d’aquest nou crim.
Junta Local de Seguretat
Els incidents relacionats amb armes blanques a Barcelona han experimentat un descens del 20,9% durant el primer semestre del 2026, segons les dades presentades fa uns dies per part dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana en el balanç de seguretat de la ciutat durant la reunió de la Junta Local de Seguretat. Aquestes dades se sumen també a la baixada dels delictes globals durant els primers mesos del 2026, un descens general arrossegat per la disminució dels furts.
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