Mor un treballador de 26 anys en un accident a la mina de Súria
EDUARD FONT BADIA / PAU BRUNET
Un treballador va morir ahir al matí en un accident a la mina de potassa d’ICL de Cabanasses, a Súria, segons van confirmar a Regió7 els Mossos d’Esquadra. La víctima és Pau Simon, de 26 anys i nascut a Sant Martí de Torroella. Dues persones més van requerir atenció mèdica, una atesa in situ i una altra de traslladada en estat menys greu a l’Hospital Althaia de Manresa.Un treballador ha mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa d ’ICL de Cabanasses, a Súria, segons han confirmat a Regió7 els Mossos d’Esquadra. La víctima és Pau Simon, de 26 anys i nascut a Sant Martí de Torroella. Dues persones més han requerit atenció mèdica, una d’elles atesa in situ, mentre que l’altra ha sigut traslladada en estat menys greu a l’Hospital Althaia de Manresa.
Els fets van passar poc després de les 11 del matí. Pau Simon era dins la mina i el va sorprendre l’ensorrament d’un parament. En un comunicat, ICL va explicar que, "immediatament", es va activar el protocol d’emergència i es va evacuar la mina, on hi havia uns 240 treballadors. En senyal de dol, l’activitat a la resta d’instal·lacions d’Iberpotash va quedar interrompuda.Els fets han tingut lloc poc després de les 11 del matí. Pau Simon es trobava dins de la mina i l’hauria sorprès l’ensorrament d’un parellament (una paret). En un comunicat, ICL explica que "immediatament, s’ha activat el protocol d’emergència i s’ha evacuat la mina, on hi havia unes 240 persones treballadores". En senyal de dol, l’activitat a la resta d’instal·lacions d’Iberpotash ha quedat interrompuda.
Patrulles de seguretat ciutadana i de la Unitat de Subsòl dels Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins a l’interior de la mina i agents de la Unitat d’Investigació van obrir les diligències per aclarir les causes de l’accident. La policia catalana va posar els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i va traslladar la informació a la Subdirecció General de Mines del Departament d’Empresa i Treball, segons els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.Patrulles de seguretat ciutadana i de la Unitat de Subòl dels Mossos d’Esquadra s’han desplaçat fins a l’interior de la mina i agents de la Unitat d’Investigació han obert les diligències corresponents per aclarir les causes de l’accident. La policia catalana ha posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i ha traslladat la informació a la Subdirecció General de Mines del Departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, que es va traslladar al lloc, va defensar que la mina havia passat per les revisions de seguretat pertinents i va afirmar que l’última inspecció de la direcció general d’Indústria va ser el 21 de juliol.
En relació amb aquest fet, tant la direcció de la companyia com l’Ajuntament de Santpedor, on la víctima havia obert un gimnàs, van lamentar "profundament" l’accident i van traslladar el "condol i la solidaritat" a la família i pròxims. El consistori va compartir que Simon era "un jove molt estimat al poble".
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