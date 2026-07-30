Incendi a Benalmádena
Moren dos menors en un greu incendi en un bloc de vivendes de Màlaga: «Les flames estaven molt avançades»
Aquesta matinada, cap a les cinc de la matinada, les flames han afectat quatre vivendes d’un edifici a la ciutat d’Arroyo de la Miel (Benalmádena)
Ana I. Montañez
Dos menors han perdut la vida en un greu incendi que ha afectat quatre vivendes d’un edifici residencial al carrer Ónix, a Arroyo de la Miel (Benalmádena, aMàlaga) i que es va originar aquest dijous cap a les cinc de la matinada.
Entre els ferits hi ha una dona adulta que va poder ser rescatada i traslladada a l’hospital amb pronòstic greu, a més d’un bomber accidentat durant les tasques de rescat i extinció del foc, juntament amb diversos efectius, inclosos agents de policia, que van necessitar ser atesos per inhalació de fum.
El foc es va produir a l’interior d’una vivenda i va acabar estenent-se fins a quatre apartaments, cosa que va requerir el desallotjament de dues plantes de l’edifici, segons fonts de l’Ajuntament de Benalmádena.
Bombers de Torremolinos van reforçar el dispositiu d’extinció
Després de rebre l’avís, fins allà es van desplaçar Bombers de Benalmádena, avalats pels Bombers de Torremolinos, Policia Local de Benalmádena i serveis sanitaris, tot i que a la seva arribada es van trobar les flames del foc molt avançades.
«L’Ajuntament de Benalmádena lamenta profundament la mort de dos menors en l’incendi d’una vivenda del municipi aquesta matinada passada», afirmen fonts municipals.
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