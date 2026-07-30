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Esperada per al juny

Rodalies estrena la nova ‘app’ que informa sobre els trens en temps real

L’aplicació integra la compra de bitllets i utilitza intel·ligència artificial per personalitzar l’experiència de l’usuari

Renfe tindrà llesta l’‘app’ de temps real de Rodalies aquest semestre: «Està ja en la fase final»

Renfe comença a mostrar la circulació de trens en temps real per reduir la incertesa entre els usuaris

Un tren de l’R2 Sud de Rodalies a la seva arribada a l’estació del Prat de Llobregat

Un tren de l’R2 Sud de Rodalies a la seva arribada a l’estació del Prat de Llobregat / MANU MITRU / EPC

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Pau Lizana Manuel

Barcelona

Renfe ha posat en marxa aquest dimecres, uns dos mesos més tard el previst, la nova ‘app’ deRodalies, que reuneix totes les xarxes metropolitanes o regionals de Renfe a Espanya. S’hi inclou la xarxa de Rodalies que, segons ha informat el Ministeri de Transports, disfrutarà d’una aplicació pròpia per als seus usuaris. Per primera vegada, l’aplicació de la principal operadora ferroviària d’Espanya inclourà mapes que localitzen en temps real els trens que estan circulant perquè els passatgers puguin controlar en tot moment per on va el seu tren.

Més enllà d’aquests mapes interactius –una adaptació dels portals web que ja van estrenar a finals del 2025 per als de Rodalies i a inicis del 2026 per a la resta dels trens– l’aplicació també incorpora la possibilitat de comprar els bitllets per als trens directament des de l’‘app’. Els títols que s’adquireixin per aquesta via també podran ser validats directament en el torns o amb els revisors dels trens mitjançant el codi QR que generen.

L’aplicació també integra intel·ligència artificial per personalitzar l’experiència dels usuaris i permet realitzar recerques per veu. La nova aplicació també reuneix més informació sobre l’accessibilitat de les estacions, les seves connexions per realitzar transbords amb altres transports públics o la disponibilitat dels seus pàrquings de bicicletes, entre d’altres.

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