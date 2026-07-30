La Seguretat Social ho confirma: aquests són els jubilats que cobraran fins a un 25% més de pensió a partir del 28 d'agost del 2026
La reforma de la jubilació flexible millora els incentius per tornar a treballar després de retirar-se, però el complement només s'aplica en casos concrets
A partir del 28 d'agost de 2026 entrarà en vigor una nova regulació de la jubilació flexible que permetrà a determinats pensionistes incrementar la quantitat que perceben mentre compatibilitzen la pensió amb una feina a temps parcial.
Ara bé, no es tracta d'una pujada general de les pensions ni d'un augment automàtic del 25% per a tots els jubilats. El nou incentiu només beneficia les persones que decideixin tornar a treballar acollint-se a aquesta modalitat i que compleixin els requisits establerts per la normativa.
Què és la jubilació flexible?
La jubilació flexible permet que una persona que ja cobra una pensió contributiva de jubilació torni a incorporar-se al mercat laboral amb una jornada reduïda.
Durant aquest període, el pensionista continua percebent una part de la seva pensió i, al mateix temps, cobra el salari corresponent a la nova feina.
La reforma aprovada pel Govern modifica aquest sistema amb l'objectiu d'incentivar que les persones que ho desitgin puguin continuar treballant sense renunciar completament a la jubilació.
Qui podrà cobrar el complement?
Per accedir al nou incentiu cal complir diversos requisits.
Entre els principals hi ha:
- ser titular d'una pensió contributiva de jubilació;
- reincorporar-se al mercat laboral dins de la modalitat de jubilació flexible;
- treballar amb una jornada parcial compresa entre el 33% i el 80% de la jornada ordinària.
A diferència del que afirmaven algunes informacions publicades els darrers dies, el Reial decret no exigeix haver estat jubilat almenys sis mesos abans de tornar a treballar. La nova regulació manté la possibilitat d'accedir a la jubilació flexible en qualsevol moment després d'haver causat dret a la pensió.
De quant serà l'increment?
La quantia del complement dependrà de la jornada que faci el pensionista.
La normativa estableix dues situacions:
- si la jornada és igual o superior al 55% i fins al 80%, la part de pensió compatible amb el treball s'incrementarà en un 25%;
- si la jornada és igual o superior al 33% i inferior al 55%, l'increment serà del 15%.
És important remarcar que el 25% no s'aplica sobre la pensió íntegra, sinó sobre l'import de la pensió compatible que es cobra mentre es treballa.
Un exemple pràctic
Imaginem una persona que té reconeguda una pensió de 2.000 euros mensuals i torna a treballar amb una jornada del 60%.
Durant aquest període no cobrarà íntegrament la pensió, sinó la part compatible prevista per la jubilació flexible. Sobre aquesta quantitat compatible és on s'aplicarà el complement del 25%.
A més, continuarà percebent el salari corresponent a la feina que desenvolupi.
Quan deixi definitivament de treballar, recuperarà el cobrament íntegre de la seva pensió ordinària.
Els autònoms també hi podran accedir
Una de les principals novetats de la reforma és que, per primera vegada, la jubilació flexible també s'obre als treballadors autònoms.
En aquest cas, però, la normativa estableix una condició específica: la persona no pot haver estat donada d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) durant els tres anys anteriors al fet causant de la jubilació.
Quan la compatibilitat es faci mitjançant una activitat per compte propi, l'import de la pensió compatible serà del 25%.
És un augment permanent?
No.
El complement només es percebrà mentre duri la compatibilitat entre la pensió i l'activitat laboral.
Quan el pensionista cessi definitivament la seva activitat, tornarà a cobrar la pensió completa que tenia reconeguda abans d'acollir-se a la jubilació flexible.
Una reforma per incentivar la permanència voluntària
La reforma forma part del conjunt de mesures aprovades durant els últims anys per afavorir que les persones que ho desitgin allarguin voluntàriament la seva vida laboral.
Juntament amb els incentius per retardar la jubilació i les millores en la jubilació activa i parcial, el nou règim pretén aprofitar l'experiència dels treballadors sèniors i contribuir a reforçar la sostenibilitat del sistema públic de pensions en un context d'envelliment de la població.
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