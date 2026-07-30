La terapeuta dels Andic va estar a Collbató 13 dies abans de la caiguda mortal
La psicoanalista equatorianoalemanya, que no té la titulació convalidada a Espanya, i la seva antiga ajudant van recórrer una ruta diferent per a un altre client.
Marta Català
Tretze dies abans que morís Isak Andic en la ruta de Collbató, la seva terapeuta va visitar la muntanya juntament amb la seva antiga col·laboradora, la dona anglesa que setmanes enrere va declarar davant els Mossos d’Esquadra que havia buscat una "ruta extrema" per al Jonathan, acusat de l’homicidi del seu pare, en el marc de la seva "teràpia de confrontació". Segons ha pogut saber aquest diari, la visita es va produir l’1 de desembre del 2024. "L’única vegada que Lüderwaldt ha estat a la zona de Collbató va ser perquè s’havia programat una altra ruta, proposada per la intèrpret, per a un passeig terapèutic que, després de la tragèdia, no es va arribar a realitzar". Els advocats que assessoren la terapeuta expliquen que l’excursió estava programada per a una altra família i que no es tracta del mateix camí en el qual va tenir lloc la caiguda mortal.Trece días antes que morís Isak Andic en la ruta de Collbató, el seu terapeuta va visitar la muntanya al costat de la seva antiga col·laboradora, la dona anglesa que setmanes enrere va declarar davant els Mossos d’Esquadra que havia buscat una "ruta extrema" per al Jonathan, acusat de l’homicidi del seu pare, en el marc de la seva "teràpia de confrontació". Segons ha pogut saber aquest diari, la visita es va produir l’1 de desembre del 2024: "L’única vegada que Lüderwaldt ha estat a la zona de Collbató va ser perquè s’havia programat una altra ruta, proposada per la intèrpret, per a un passeig terapèutic que, no es va arribar a realitzar". Els advocats que assessoren la terapeuta expliquen que l’excursió estava programada per a una altra família i que no es tracta exactament del mateix camí en el qual va tenir lloc la caiguda mortal.
El 14 de desembre del 2024, Isak Andic i el seu fill, Jonathan, van fer la ruta de Collbató i, al cap de pocs minuts d’haver iniciat el recorregut, es va produir la caiguda. Segons la declaració de l’exajudant de la terapeuta, va ser llavors quan Lüderwaldt va contactar amb ella per dir-li que ja no farien més excursions d’aquest tipus: "No sigui que la pròxima sigui jo", va escriure en un missatge que està en poder dels Mossos de Martorell.El 14 de desembre del 2024, Isak Andic i el seu fill, Jonathan van fer la ruta de Collbató i, al cap de pocs minuts d’iniciar el recorregut, es va produir la caiguda. Segons la declaració de l’exajudant de la terapeuta, va ser llavors quan Lüderwaldt va contactar amb ella per dir-li que ja no farien més excursions d’aquest tipus: "No sigui que la pròxima sigui jo", va escriure en un missatge que obra en poder de la Unitat d’Investigació dels Mossos de Martorell, després que l’exajudant entregués el contingut del seu telèfon a la policia catalana.
Segons els advocats que assessoren la psicoanalista, aquesta ja va declarar al jutjat haver estat a Collbató i es va referir a la seva ajudant com la persona que s’encarregava de buscar enclavaments a la muntanya per realitzar rutes en el marc de les teràpies. A la pregunta de si va estar al camí pel qual van passejar els Andic el 14 de desembre del 2024, la terapeuta, expliquen els seus assessors legals, va afirmar "desconèixer" per on havien caminat pare i fill, i va mantenir que ella "mai" havia estat al lloc exacte dels fets.Segons els advocats que assessoren la psicoanalista, aquesta ja va declarar al jutjat haver estat a Collbató i es va referir al seu ajudant com la persona que s’encarregava de buscar enclavaments a la muntanya per realitzar rutes en el marc de les teràpies. A la pregunta de si va estar al camí pel qual van passejar els Andic el 14 de desembre del 2024, la terapeuta, expliquen els seus assessors legals, va afirmar "desconèixer" per on havien caminat pare i fill, i va mantenir que ella "mai" havia estat al lloc exacte dels fets.
La relació entre Lüderwaldt i la dona anglesa, que també treballa com a traductora, era de caràcter professional i es limitava a col·laboracions puntuals. Segons va declarar als Mossos el 29 de juny i el 6 de juliol, l’ajudant feia temps que volia "col·laborar amb la justícia". En la seva declaració va dir que ella havia acompanyat el Jonathan una vegada a Collbató una setmana abans de la caiguda. La intèrpret va acudir a la muntanya en dues ocasions –l’1 i el 7 de desembre del 2024–, però únicament sols aquesta segona vegada ho va fer al costat del Jonathan.La relació entre Lüderwaldt i la dona anglesa, que també treballa com a traductora, era de caràcter professional i es limitava a col·laboracions puntuals. Segons va declarar als Mossos d’Esquadra el 29 de juny i el 6 de juliol, l’ajudant feia temps que volia "col·laborar amb la justícia". En la seva declaració va explicar que ella havia acompanyat el Jonathan, acusat de l’homicidi del seu pare, una vegada a Collbató just una setmana abans de la caiguda. La intèrpret va acudir a la muntanya en dues ocasions –l’1 i 7 de desembre del 2024–, però només aquesta segona vegada ho va fer al costat del Jonathan.
Confrontació vivencial
Segons la declaració de l’ajudant davant de la policia, la terapeuta dels Andic li derivava clients perquè milloressin el seu coneixement de l’anglès i, només de manera excepcional, perquè busqués rutes i excursions en què portar a terme les seves polèmiques tècniques de "confrontació", en les quals els clients confronten els seus conflictes de forma vivencial.Segons es desprèn de la declaració de l’ajudant davant la policia, la terapeuta dels Andic li derivava clients perquè milloressin el seu coneixement de l’anglès i, només de manera excepcional, perquè busqués rutes i excursions en què poder portar a terme les seves polèmiques tècniques de "confrontació", en el marc de les quals els clients ‘confronten’ els seus conflictes de forma vivencial.
Precisament, així definia l’advocat de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, els missatges de la teràpia de Lüderwaldt, en els quals es parlava de la "mort del pare", en el seu recurs a l’ordre de presó: "Els correus electrònics i whatsaps analitzats s’expressen en un context clínic d’una teràpia psicoanalítica fortament directiva en què es potencia per part del terapeuta certa confrontació d’acció i reacció per trobar el creixement". Lüderwaldt és psicoanalista d’origen equatorianoalemany sense titulació a Espanya.
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