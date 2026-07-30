T'interessa: Un fill pot quedar-se sense herència? Aquests són els casos greus que preveu la llei
L’article 756 del Codi Civil permet excloure un hereu per indignitat successòria, però no és cap canvi recent ni s’aplica per simples conflictes familiars
Els fills acostumen a tenir una posició especialment protegida en una herència. Això, però, no significa que el dret a heretar sigui absolut. La legislació preveu determinades conductes de gravetat extrema que poden provocar que una persona perdi la possibilitat de rebre els béns del difunt.
Aquesta exclusió es coneix com a indignitat per succeir i està regulada, en el dret civil comú, per l’article 756 del Codi Civil.
Ara bé, convé corregir una idea del titular original: el Codi Civil no acaba de canviar les regles de les herències. L’article 756 existeix des de fa molts anys i la seva última modificació rellevant va entrar en vigor el 3 de setembre de 2021.
Què és la indignitat successòria?
La indignitat successòria és una sanció civil que impedeix heretar a una persona que ha tingut una conducta especialment greu contra el difunt o contra determinats familiars seus.
No depèn únicament de la voluntat del testador. Si es demostra que un hereu ha incorregut en una de les causes previstes legalment, pot quedar exclòs tant d’una successió amb testament com d’una herència sense testament.
La indignitat tampoc s’ha de confondre amb el desheretament. Per desheretar un fill, el testador ha d’indicar una causa legal en el testament. En canvi, la indignitat deriva directament de les conductes que estableix la llei.
Atacar la vida o causar lesions greus
Una persona pot ser considerada indigna d’heretar si ha estat condemnada per sentència ferma per haver atemptat contra la vida del difunt.
També pot perdre l’herència si ha estat condemnada a una pena greu per haver causat lesions o per haver exercit habitualment violència física o psicològica dins l’àmbit familiar.
La víctima pot ser el mateix causant de l’herència, el seu cònjuge, la seva parella afectiva o algun dels seus ascendents o descendents.
Per tant, la mesura no es limita als casos d’homicidi consumat. També pot incloure temptatives, lesions greus i violència familiar habitual, sempre que existeixi la condemna corresponent.
Delictes contra la llibertat o la integritat sexual
L’article 756 també exclou qui hagi estat condemnat per delictes contra:
- la llibertat;
- la integritat moral;
- o la llibertat i indemnitat sexual.
Aquesta causa s’aplica quan la víctima és el difunt o algun dels familiars especialment protegits per la norma.
També es pot perdre el dret a heretar per determinats delictes greus contra els drets i els deures familiars.
Pèrdua de la potestat parental o de funcions de suport
La indignitat també pot afectar una persona que hagi estat privada, mitjançant resolució ferma, de la potestat parental per una causa que li sigui imputable.
Igualment, pot aplicar-se a qui hagi estat apartat de la tutela, l’acolliment familiar o la curatela d’una persona amb discapacitat per haver incomplert greument les seves obligacions.
En aquests casos, la persona apartada pot perdre el dret a heretar precisament de la persona que havia d’haver protegit.
Denunciar falsament el difunt
Una altra causa prevista és haver acusat el causant d’un delicte castigat amb una pena greu i haver estat condemnat posteriorment per denúncia falsa.
No n’hi ha prou, per tant, amb haver presentat una denúncia que finalment s’arxivi. Cal que existeixi una condemna ferma per haver acusat falsament el difunt.
No denunciar una mort violenta
La norma també recull un supòsit menys conegut.
Un hereu major d’edat pot ser exclòs si, sabent que el testador ha mort de manera violenta, no ho comunica a la justícia durant el termini d’un mes, sempre que les autoritats no hagin començat ja a actuar d’ofici.
Aquesta causa no s’aplica quan la mateixa llei eximeix la persona de l’obligació de denunciar.
Manipular o impedir el testament
També pot perdre l’herència qui obligui una persona, mitjançant amenaces, frau o violència, a fer testament o a modificar-lo.
La indignitat s’estén a qui impedeixi al testador redactar o revocar el document o a qui:
- suplanti un testament;
- l’oculti;
- l’alteri;
- o manipuli una versió posterior.
Aquestes conductes afecten directament la llibertat del difunt per decidir què vol fer amb els seus béns.
Desatendre una persona amb discapacitat
En la successió d’una persona amb discapacitat, també poden ser declarats indignes els hereus que no li hagin prestat les atencions legalment degudes.
Aquesta obligació pot incloure, segons el cas, el manteniment, l’habitatge, l’assistència mèdica, el vestit i altres necessitats bàsiques proporcionades als recursos de qui les ha de prestar.
No qualsevol falta d’atenció comporta automàticament la pèrdua de l’herència. Cal que existeixi una obligació legal d’assistència i que se’n pugui acreditar l’incompliment.
Què passa amb els béns que ja ha rebut?
Si una persona indigna ja ha pres possessió de l’herència, haurà de retornar els béns.
La devolució també inclou les accessions, els rendiments, els fruits i les rendes que hagi obtingut mentre els tenia en possessió.
L’acció per demanar que es declari la incapacitat per heretar no es pot exercir indefinidament. En el dret civil comú, el termini és de cinc anys des que la persona indigna entra en possessió de l’herència o del llegat.
Els nets poden conservar la legítima
Que un fill sigui exclòs per indignitat no significa necessàriament que tota la seva branca familiar es quedi sense drets.
Si la persona indigna és fill o descendent del difunt i té fills, aquests descendents poden ocupar el seu lloc i conservar els drets que els corresponguin sobre la legítima.
Per tant, la sanció afecta principalment la persona que ha comès la conducta greu, però no sempre s’estén automàticament als seus fills.
El difunt pot perdonar l’hereu?
Les causes d’indignitat poden quedar sense efecte si el testador ja les coneixia quan va redactar el testament i, malgrat això, va mantenir aquella persona com a beneficiària.
També es poden deixar sense efecte si el difunt coneix la conducta posteriorment i la perdona expressament mitjançant un document públic.
Aquest perdó no s’ha de donar per suposat: ha de complir els requisits previstos legalment.
A Catalunya s’aplica una regulació pròpia
En les herències sotmeses al dret civil català, la indignitat successòria no es regeix principalment per l’article 756 del Codi Civil estatal, sinó per l’article 412-3 del Codi Civil de Catalunya.
La normativa catalana també exclou, entre altres supòsits, qui hagi intentat matar el causant, hagi comès delictes greus contra ell o els seus familiars, hagi manipulat el testament o hagi incorregut en determinats incompliments familiars greus.
Per saber quina legislació s’aplica no n’hi ha prou amb mirar on vivia físicament el difunt en el moment de morir. Cal tenir en compte la seva veïnatge civil, que és el criteri que determina si la successió es regeix pel dret català o pel dret civil comú.
En definitiva, un fill pot arribar a perdre completament el dret a heretar, però només en situacions molt greus i legalment taxades. Una discussió familiar, una mala relació o anys sense parlar-se no converteixen automàticament ningú en indigne de succeir.
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