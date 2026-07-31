Almenys 8 dels 10 focs més grans són negligències o provocats
CRISTINA SEBASTIÁN
Almenys vuit dels deu incendis forestals més grans registrats aquest estiu a Espanya tenen com a causa confirmada o principal línia d’investigació una negligència, una imprudència, un accident derivat de l’activitat humana o una possible acció intencionada. Els grans focs estan arrasant gran part del país i ja s’han superat les 200.000 hectàrees calcinades des de començament d’any.Almenys vuit dels deu incendis forestals més grans registrats aquest estiu a Espanya tenen com a causa confirmada o com a principal línia d’investigació una negligència, una imprudència, un accident derivat de l’activitat humana o una possible acció intencionada. Els grans focs estan arrasant gran part del país, i ja s’han superat les 200.000 hectàrees calcinades des de començament d’any. Les investigacions fetes fins al moment situen l’activitat humana com el principal factor darrere de la majoria dels incendis de més magnitud registrats aquest estiu.Les investigacions realitzades fins al moment situen l’activitat humana com el principal factor darrere de la majoria dels incendis de més magnitud registrats aquest estiu.
Entre aquests, hi ha l’incendi de Burgohondo-Navaluenga (Àvila), que va calcinar 50.000 hectàrees i presumptament va ser originat per espurnes d’una excavadora sense autorització, i el de La Mierla, a Guadalajara, que va arrasar unes 33.000 hectàrees. La hipòtesi apunta que la causa està relacionada amb tasques agrícoles a la zona.Entre ells es troben l’incendi de Burgohondo-Navaluenga, a la província d’Àvila, que ha calcinat més de 50.000 hectàrees i presumptament va ser originat per les espurnes d’una excavadora que treballava sense autorització, o el de La Mierla, a Guadalajara que ha arrasat unes 33.000 hectàrees i la principal hipòtesi que es continua investigant apunta que la causa de l’incendi està relacionada amb unes tasques agrícoles que es duien a terme a la zona
L’incendi de la serra oest de Madrid, amb 25.000 hectàrees calcinades, es va iniciar després d’incendiar-se un vehicle a la carretera M-501. A la Bisbal d’Empordà, va quedar confirmat que les espurnes d’una radial van provocar el foc que va arrasar més de 500 hectàrees.L’incendi de la Sierra Oest de Madrid, amb 25.000 hectàrees calcinades es va iniciar després d’incendiar-se un vehicle a la carretera M-501 i el de la Bisbal d’Empordà (Girona), on va quedar confirmat que les espurnes d’una radial van provocar el foc que va acabar arrasant més de També figuren entre aquests casos els incendis de Fermoselle (Zamora), on es van cremar unes 6.000 hectàrees i la investigació apunta a una actuació humana que encara està pendent de confirmació.
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