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Barcelona, capital quàntica europea és el Tema del Diumenge

Barcelona, capital quàntica europea és el Tema del Diumenge

Barcelona, capital quàntica europea és el Tema del Diumenge / Gemma Sánchez / ACN

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El Periódico

Barcelona

L’edició impresa d’EL PERIÓDICO d’aquest diumenge abordarà com Barcelona s’està fent un forat com a capital de la computació quàntica al sud d’Europa. ¿I en què consisteix? Doncs, que a diferència de la informàtica tradicional, basada en el sistema binari de 0 i 1, els ordinadors quàntics combinen els dos estats. A la pràctica, doncs, això els permetrà multiplicar les seves capacitats i resoldre amb una eficiència sense precedents problemes complexos: des de simular molècules per desenvolupar nous medicaments fins a desxifrar la criptografia que protegeix les telecomunicacions.

En cas que es compleixi, aquesta promesa anticipa una revolució per a la ciència, l’economia o la ciberseguretat, que sedueix cada vegada més països i que està donant lloc a un puixant mercat. Només el 2025, la computació quàntica va atraure 8.300 milions d’euros d’inversió arreu del món, gairebé cinc vegades més que l’any anterior.

I el múscul quàntic a Barcelona no para de créixer. Actualment, la capital catalana i la seva àrea metropolitana ocupa la posició número 36 en la classificació internacional de clústers quàntics elaborada per l’European Centre for International Political Economy (ECIPE). Això la converteix en la més potent del sud del Vell Continent –si no es considera del sud la francesa Grenoble, número 24–, però no del Mediterrani, ja que la més ben posicionada és Tel-Aviv, en el número sis.

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L’arrencada de Barcelona no s’entén sense el treball pioner del BSC i de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Tots dos es van anticipar a la realitat a l’apostar per la investigació quàntica i per la transferència tecnològica que converteix la ciència en empreses. Del centre de supercomputació és d’on va néixer, precisament, Qilimanjaro Quantum Tech, que ha dissenyat tant els xips comtambé el software del tercer ordinador quàntic del BSC.

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