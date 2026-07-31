Crisi climàtica
Barcelona supera per primera vegada els 30 ºC cada dia de l’estiu
L’Observatori Fabra ja comptabilitza 43 jornades consecutives superant aquests valors
El juliol ha estat el segon mes més càlid observat en aquesta estació meteorològica
Cristina Sebastián
Les onades de calor en sèrie i els valors extrems sostinguts que han asfixiat Barcelona des d’abans que comencés l’estiu han deixat una nova marca de rècord en els registres de la ciutat. Per primera vegada en els seus 113 anys de dades, l’Observatori Fabra ha registrat un mes de juliol en què la temperatura màxima ha superat els 30 ºC durant cadascun dels seus 31 dies.
De fet, la ratxa de calor és encara més llarga si es tenen en compte els últims dies de juny. En total, l’estació meteorològica acumula 43 jornades consecutives amb temperatures màximes superiors als 30 graus.
El mes que acaba aquest divendres també ha estat el més càlid de tota la sèrie climàtica, iniciada el 1914. La temperatura mitjana s’ha situat en 28,1 ºC, quatre per sobre de la mitjana climàtica. El registre supera en un grau el del juliol del 2006, que fins ara encapçalava la classificació.
En termes absoluts, aquest juliol ha estat el segon mes més càlid observat mai al Fabra, només per darrere de l’agost del 2003, quan la temperatura mitjana va arribar als 28,5 ºC. A més, és el segon mes consecutiu que se situa quatre graus per sobre de la mitjana climàtica.
Nou rècord absolut de temperatura
Una de les dades més destacades del mes es va produir el 8 de juliol, quan els termòmetres van arribar als 40,9 ºC. També es tracta de la temperatura més elevada registrada a l’Observatori Fabra.
El nou rècord arriba menys de dos anys després que l’estació superés per primera vegada la barrera dels 40 ºC. L’anterior màxima històrica, de 40 ºC exactes, s’havia registrat el 30 de juliol del 2024.
La temperatura mínima del mes ha estat de 18,4 ºC, registrada el dia 26. Pel que fa a les precipitacions, durant tot el juliol només s’han recollit 3,2 litres per metre quadrat, l’equivalent a l’11% de la mitjana climàtica mensual.
Nits tòrrides
Si durant el dia els termòmetres han assolit màxims fins ara inaudits, les nits tampoc no han donat treva. De fet, les nits tòrrides, quan els termòmetres no baixen dels 25 ºC, també formen ja part de la nova normalitat climàtica. Les dades de l’Observatori del Raval, al centre de Barcelona, donen compte d’aquesta escalada dels valors nocturns. El 2016, fins al 23 de juliol, amb prou feines es van comptabilitzar tres nits d’aquest tipus, mentre que aquest any ja se n’han registrat 28.
En aquest sentit, els especialistes recorden que, entre el 1924 i el 2003, mai no s’havia notificat una nit a més de 23 ºC durant un mes de juny. En canvi, en el que portem d’estiu, totes les nits d’aquest mes han estat per sobre d’aquest llindar. En la majoria dels casos, fins i tot s’ha superat la barrera de la nit tòrrida.
Els especialistes vinculen aquesta acceleració de la temperatura nocturna, que està sent més gran que la diürna, al canvi climàtic, al «factor illa de calor» i a la reducció de la brisa. Dos nous estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya van assenyalar dies enrere que la calor mata més de nit que de dia a Barcelona. L’anàlisi indicava que l’augment de l’escalfament nocturn a la metròpolis ja és la principal causa de mortalitat relacionada amb la calor, un fenomen que s’accentua cada vegada que les mínimes se situen per sobre dels 24 ºC durant almenys tres dies consecutius.
- Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
- Una guingueta de la Costa Brava es cola a la llista dels 25 millors 'xiringuitos' d'Espanya
- El Govern amplia la jubilació anticipada a onze noves malalties
- Deu platges i cales de la Costa Brava que mereixen una visita
- En estat crític a la Vall Hebron una dona després de caure d'un cavall als Aiguamolls de l'Empordà
- El diagnòstic de Santiago Niño Becerra, economista: “La renda a Catalunya està concentrada”
- Indignació per la pena de presó del conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels
- Un incendi a la coberta d’un supermercat mobilitza els Bombers a Girona