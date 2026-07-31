Al costat de la ronda Litoral
Desallotjades una trentena de persones sense llar d’un assentament a Montjuïc
L’Ajuntament de Barcelona ho justifica per qüestions de «seguretat, salubritat i convivència»
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Pau Lizana Manuel
Almenys una trentena de personessense llar han sigut desallotjades aquest matí del campament on malvivien a l’avinguda de Josep Carner, just al costat del parc de Bombers de Montjuïc. Els Mossos d’Esquadra han començat l’operació a les vuit del matí i les tasques de neteja s’han allargat fins prop de les 12 del migdia.
Els operaris han retirat matalassos i tot el mobiliari que havien ajuntat les prop de 30 persones, segons fonts municipals, que s’havien ajuntat allà.
El campament desallotjat era un dels molts assentaments informals de persones sense llar que es reparteixen al llarg de la ronda Litoral de Barcelona. Fonts municipals asseguren que aquest espai s’aixeca «davant els greus problemes de seguretat, salubritat i convivència detectats en aquest espai».
Els veïns del Poble-sec que convivien amb l’assentament havien denunciat freqüentment problemes relacionats amb el consum de drogues i amb el civisme de les persones que feien vida a l’assentament. Fins al lloc del desallotjament també s’han desplaçat diverses ambulàncies i unitats del Centre d’Urgència i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
El PP reivindica el desallotjament
El candidat del Partit Popular a les eleccions municipals de Barcelona, Dani Sirera, va exigir aquest mateix dijous al govern de Jaume Collboni que realitzés el desallotjament pels «importants problemes de convivència que generava». No és la primera vegada que Barcelona desallotja un assentament pocs dies després de l’exigència del Partit Popular. Ja va passar, per exemple, en el desallotjament de gairebé 200 persones que feien vida al costat del Pont del Treball Digne, a la Sagrera.
Mentre que el partit s’anota com a èxits cadascun d’aquests llançaments, les entitats socials denuncien que no pot normalitzar-se el desallotjament de persones sense llar sense una alternativa clara de vivenda. Arrels Fundació ha demandat aquest mateix divendres que s’apliqui una moratòria per evitar més desallotjaments de persones sense llar a Barcelona «mentre les administracions no acordin una estratègia de l’abordatge del sensellarisme». La directora de la Fundació, Bea Fernández, ha assegurat en un comunicat que és conscient que el fenomen ha crescut a la ciutat i que «hi ha espais on viuen persones amb problemàtiques complexes». «Ara bé, no pot ser que la política municipal és basi en el desplaçament d’aquestes persones, sinó que ha de donar respostes estructurals», ha llançat.
El desallotjament arriba també dos dies després que, tal com va avançar en exclusiva EL PERIÓDICO, el Tribunal Superior de Justícia de Badalona avalés el desallotjament de l’Institut B9 de Badalona, on van arribar a viure alhora més de 400 persones sense llar. El recorregut de les diferents instàncies judicials que es van elevar contra l’Ajuntament de Badalona tant pel desallotjament per si mateix com pel tracte que van rebre després les persones desallotjades –una part important no va poder accedir a cap recurs residencial– encara segueix endavant.
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