Els ecologistes volen ordenar l’afluència dels visitants
Les autoritats de la Vall d’Aran obliguen una associació a retirar un cartell informatiu sobre la presència de l’os a la zona.
Guillem Costa
Les entitats conservacionistes que treballen sobre el terreny admeten que l’interès creixent per observar ossos bruns en llibertat pot ser una oportunitat per al territori. Però adverteixen que també es pot convertir en un risc. Abans d’abordar una estratègia per potenciar aquest tipus de turisme, com suggereix Europa, reclamen ordenar l’afluència de visitants i protegir les zones més sensibles per a l’espècie.Les entitats conservacionistes que treballen sobre el terreny admeten que l’interès creixent per observar ossos bruns en llibertat pot ser una oportunitat per al territori. Però adverteixen que també es pot convertir en un risc. I, abans d’abordar una estratègia per potenciar aquest tipus de turisme, com suggereix Europa, reclamen ordenar l’afluència de visitants i protegir les zones més sensibles per a l’espècie.
"Aquest any ja hi ha hagut una quantitat important de persones que s’han acostat per veure ossos en llibertat", explica Marc Alonso, encarregat del seguiment de l’os bru i membre de Depana. La recuperació de la població i la difusió en xarxes d’imatges d’exemplars han cridat l’atenció d’aficionats a la natura i fotògrafs."Aquest any ja hi ha hagut una quantitat important de persones que s’han acostat per veure ossos en llibertat", explica Marc Alonso, encarregat del seguiment de l’os bru i membre de DEPANA. La recuperació de la població i la difusió a les xarxes socials d’imatges d’exemplars han cridat l’atenció d’aficionats a la naturalesa i fotògrafs.
Lluís Toldrà, portaveu de l’entitat naturalista, exigeix establir limitacions d’accés a les àrees de reproducció durant les èpoques més delicades de l’any. "És necessari regular l’entrada a les zones de cria, sobretot al maig i al juny, ja que es tracta d’una espècie sensible i és important evitar interaccions", afirma. L’os al Pirineu encara està en procés de consolidació, malgrat el creixement de les poblacions any rere any.Lluís Toldrà, portaveu de l’entitat naturalista, exigeix establir limitacions d’accés a les àrees de reproducció durant les èpoques més delicades de l’any. "És necessari regular l’entrada a les zones de cria, sobretot durant els mesos de maig i juny, ja que es tracta d’una espècie sensible i és important evitar interaccions", afirma. L’os, al Pirineu, encara es troba en procés de consolidació, malgrat el creixement de les poblacions any rere any.
Toldrà considera que el Consell General d’Aran hauria d’assumir un paper "més actiu" en la gestió d’aquests espais. Com a exemple, recorda el que va passar aquest any després de localitzar una ossa acompanyada de les seves cries. "Quan es va observar una femella amb cadells, hi va haver desenes de persones cada dia sobre el terreny per albirar-les", afirma. "És bo que hi hagi gent amb sensibilitat i interès per observar fau- na salvatge, però és important regular l’activitat abans que es massifiqui", afegeix. Les observacions s’han de fer des de la distància i a través d’un telescopi o uns prismàtics.Toldrà considera que el Conselh Generau d’Aran hauria d’assumir un paper "més actiu" en la gestió d’aquests espais. Com a exemple, recorda el que va passar aquest any després de localitzar una ossa acompanyada de les seves cries. "Quan es va observar una femella amb cadells, hi va haver desenes de persones cada dia sobre el terreny per albirar-les", afirma. "És bo que hi hagi gent amb sensibilitat i interès per observar fauna salvatge, però és important regular l’activitat abans que es massifiqui", afegeix. Les observacions, per exemple, han de fer-se des de la distància i a través d’un telescopi o uns prismàtics.
Pau Vázquez, d’ADLO Pirineu, coincideix en el diagnòstic i demana que s’ordeni la presència de turistes de natura. "Cada vegada hi ha més visitants", resumeix. Segons la seva opinió, les administracions no han acompanyat el creixement de la població d’ossos amb mesures d’informació i sensibilització per als visitants.Pau Vázquez, de l’entitat ADLO Pirineu, coincideix en el diagnòstic i també demana que s’ordeni la presència de turistes de naturalesa. "Cada vegada hi ha més visitants", resumeix. Segons la seva opinió, les administracions no han acompanyat el creixement de la població d’ossos amb mesures d’informació i sensibilització per als visitants de la muntanya.
Pautes de seguretat
"Ja portem 30 anys del pla de recuperació i a la Vall d’Aran no hi ha ni un cartell informatiu sobre la presència de l’os que expliqui quines són les pautes de seguretat davant una hipotètica trobada", lamenta Vázquez. Al Pallars Sobirà i a Astúries i Cantàbria, sí que hi ha cartells, igual que en altres països d’Europa com Romania o Eslovènia."Ja fa 30 anys que estem del pla de recuperació i a la Vall d’Aran, no hi ha ni un cartell informatiu sobre la presència de l’os que expliqui quines són les pautes de seguretat davant una hipotètica trobada", lamenta Vázquez. Al Pallars Sobirà i a Astúries i Cantàbria, sí que hi ha cartells, igual que en altres països d’Europa com Romania o Eslovènia.
ADLO Pirineu va instal·lar aquesta setmana un panell divulgatiu a prop d’un refugi de muntanya amb recomanacions bàsiques per als excursionistes. Comptaven amb l’autorització del gestor del Refugi dera Honeria. No obstant, el Consell General d’Aran els va comunicar que el cartell ha de ser retirat per una qüestió de permisos. "Si aquest cartell anunciés un menú o prohibís trepitjar l’herba, ningú hauria dit res", critica Vázquez.ADLO Pirineu va instal·lar aquesta setmana un panell divulgatiu a prop d’un refugi de muntanya amb recomanacions bàsiques per als excursionistes. Per fer-ho comptaven amb l’autorització del gestor del Refugi dera Honeria. No obstant, el Conselh Generau d’Aran els ha comunicat en les últimes hores que el cartell ha de ser retirat per una qüestió de permisos. "Si aquest cartell anunciés un menú o prohibís trepitjar l’herba, ningú hauria dit res", critica Vázquez.
Vázquez opina que la població d’ossos té marge per seguir amb la seva expansió, prenent com a referència altres serralades com la Cantàbrica, on l’espècie compta amb diversos centenars d’exemplars. Al Pirineu, amb prou feines es depassen els 100 individus.Vázquez opina que la població d’ossos encara té marge per seguir amb la seva expansió, prenent com a referència altres serralades com la Cantàbrica, on l’espècie compta amb diversos centenars d’exemplars. Al Pirineu, amb prou feines es depassen els 100 individus.
"Quan la recuperació estigui més consolidada, serà el moment de debatre d’una estratègia d’ecoturisme de més abast, perquè encara estem davant d’una població relativament reduïda"."Quan la recuperació estigui més consolidada, serà el moment de debatre sobre una estratègia d’ecoturisme de més abast, perquè encara estem davant d’una població relativament reduïda", conclou.
Subscriu-te per seguir llegint
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»
- L'Ajuntament de Ripoll contracta una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Territori construirà una rotonda a Llambilles per reduir les cues i mantindrà el semàfor 'només per a vianants
- En estat crític a la Vall Hebron una dona després de caure d'un cavall als Aiguamolls de l'Empordà
- El diagnòstic de Santiago Niño Becerra, economista: “La renda a Catalunya està concentrada”
- Indignació per la pena de presó del conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels