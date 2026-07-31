El jutge va rebutjar separar dels fills la dona assassinada a Barcelona
G. G. / J. G. A.
A principis de juliol, la Camila, la dona assassinada per la seva parella dimarts passat al pis familiar del carrer d’Andrade de Barcelona, va ser denunciada per la seva parella i posterior assassí per presumptament haver-lo maltractat a ell i als seus dos fills, de 4 i 8 anys. En aquest procediment, la Fiscalia de Barcelona va demanar al jutjat una ordre d’allunyament de la dona respecte als nens, els únics que va considerar que s’havia de protegir d’una "preocupant situació familiar". Finalment, ahir es va saber que el jutjat de Violència contra la Infància de Barcelona va denegar la mesura.A principis de juliol, Camil·la, la dona assassinada per la seva parella aquest dimarts a la vivenda familiar del carrer d’Andrade de Barcelona, va ser denunciada per la seva parella i posterior assassí per presumptament haver-lo maltractat a ell i als seus dos fills, de 4 i 8 anys. En aquest procediment, la Fiscalia de Barcelona va demanar al jutjat una ordre d’allunyament de la dona respecte als nens, als únics que va considerar que se’ls havia de protegir d’una "preocupant situació familiar". Finalment, aquest dijous s’ha sabut que el jutjat de Violència contra la Infància de Barcelona va denegar la mesura.
Després del brutal assassinat de la dona, la fiscalia va expressar "la seva repulsa més profunda" pel feminicidi i va voler recordar que la investigació judicial segueix el seu curs. En aquest context, va justificar les mesures que va demanar contra la dona després de ser detinguda fa dues setmanes pels Mossos d’Esquadra, després d’una denúncia per maltractament del seu marit, amb qui mantenia una relació molt conflictiva, per suposadament haver agredit a ell i als seus fills.Després del brutal assassinat de la dona, la fiscalia ha sortit al pas i ha expressat "la seva repulsa més profunda" pel feminicidi, mentre ha recordat que la investigació judicial segueix el seu curs. En aquest context, ha mirat de justificar les mesures que va demanar contra la dona després que aquesta fos detinguda fa dues setmanes pels Mossos d’Esquadra després de rebre una denúncia per maltractament per part del seu marit –que mantenia amb ella una relació molt conflictiva– per suposadament haver agredit a ell i als seus fills.
En concret, la fiscalia va remarcar que l’objectiu d’aquest procediment era "concret i limitat" a la denúncia del pare per "presumptes episodis de violència exercida per la mare sobre els dos fills menors". "No corresponia en aquest procediment determinar l’eventual existència d’altres formes de violència en l’àmbit de la parella", assenyala el ministeri fiscal, i afegeix que la seva intenció estava orientada exclusivament a protegir els dos nensEn concret, la fiscalia ha remarcat que l’objectiu d’aquest procediment era "concret i limitat" a la denúncia del pare per "presumptes episodis de violència exercida per la mare sobre els dos fills menors d’edat". "No corresponia en aquest procediment determinar l’eventual existència d’altres formes de violència en l’àmbit de la parella", assenyala el ministeri fiscal i afegeix que la seva intenció estava orientada exclusivament a la protecció dels dos nens". La preocupació del ministeri fiscal era evitar que els menors continuessin exposats a un context familiar que, conforme a les dades disponibles llavors, podia ser perjudicial per a la seva seguretat, segons el comunicat.
Segons van explicar els Mossos, no constaven ordres d’allunyament en vigor en l’àmbit de la parella ni denúncies prèvies per violència masclista.Segons han explicat els Mossos d’Esquadra, no constaven ordres d’allunyament en vigor en l’àmbit de la parella ni denúncies prèvies per violència masclista.
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