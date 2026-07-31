Les vacances dels superherois
Herois i malvats passen l’estiu amb la calma de Homer Simpson. "També necessiten vacances", justifica el seu paparazzi. El seu crit viral de guerra: "¡Mantingues vives les teves joguines!".
"No és estiu –diuen a les Botigues de Sitges– fins que no veus un alien corrent a agafar onades". Quan comença a fer més calor, aquí treuen la taula de surf aliens, predators, mandalorians i bona part dels superherois de Marvel. Aquest any s’ha estrenat sobre les onades fins i tot el Motorista Fantasma. En aquesta platja es veuen herois i malvats amb la calma de Homer Simpson. "Aquesta gent també necessita fer vacances", els justifica el seu paparazzi.
Spiderman llegeix tranquil·lament EL PERIÓDICO en un banc del parc, aliè a l’enrenou de l’estrena de la seva nova pel·lícula. Chewbacca practica amb skate al passeig marítim mentre dos aliens es piquen als escacs. Darth Vader pedala en bici amb l’emperador Palpatine com a paquet. Compte, que amb aquestes onades de calor els jedis no acabin tots al Lado Oscuro buscant ombra.
David Cubero es diu aquest paparazzi de ciència-ficció. Tot i que la gent al veure’l el que sol dir és: "¿Què està fent el tio aquest?". A l’octubre en farà 50 i continua jugant cada dia amb ninots. Té més joguines que els seus tres fills junts. "I els seus amics", puntualitza ell sense cara d’exagerar. Triga més a fer la maleta dels ninots que la seva. L’ha aturat la policia diverses vegades. "No entenen res – riu–. ‘¿Què fas aquí estirat?’. ‘¿Què fas amb un ninot?".
A les xarxes és @ suppaduppa666 (una paraula que va llegir en un manga de Dr. Slump). "Keep your toys alive!". És el seu crit de guerra a Instagram: "¡Mantingues vives les teves joguines!". FA gairebé 20 anys que els seus es van fer influencers. És un hobby que acumula 16,5 milions de publicacions només a Instagram: toy photography. Fotografia de joguines. Ara els ninots de les xarxes tenen més vida social que Tamara Falcó.
"Sempre m’ha agradat imaginar què passa quan les càmeres no estan enfocant l’acció –explica el David–. Quan són a casa seva, quan van a la compra o al lavabo". Ell fotografia superherois i malvats malvadíssims en les situacions més prosaiques. Fins i tot ha agafat Batman i el Joker compartint burgers. També ha recreat obres d’art amb ninots de Marvel. Han sigut les seves fotos més virals: El Hombre de Vitruvio, La creación de Adán o La última cena, en versió Iron Man.
Ja s’ha acostumat que la gent es pari en sec a mirar-lo. "Es generen situacions bastant divertides", riu. Sobretot amb les fotos del surf. Les fa a la platja de Les Botigues de Sitges, on estiueja amb la seva família i ninots. I allà ho veus: un tipus de 50 anys en banyador intentant agafar onades amb La Cosa de Marvel. Una, dues, 20 vegades. "Acabo amb uns cruiximents terribles".
"El que em motiva –confessa el David– és que qui vegi la foto rigui una mica". Pot tardar dos dies a fer-ne una (munta fins i tot miniexplosions). Intenta no fer-ho en més de dues hores. "Més que res perquè tinc tres fills", riu. El petit –9 anys– ja ha començat a fer la seva pròpia col·lecció.
I sí, està acostumat a veure els superherois de capa caiguda. Sempre en té a mà alguna de recanvi, per si de cas. T’ensenya caixes i caixes on viuen amuntegats tots els superherois de Marvel. ¿Se sent protegit? "Protegits s’han de sentir ells –riu–. Són molt delicats i a la mínima que els toques es trenca alguna cosa".
En dos minuts et munta una miniescena costumista: Spiderman llegeix el diari mentre El Castigador juga a l’arcade. Aquesta és la seva posproductora d’efectes especials, Solidcam, a Barcelona, on sol capturar els posats d’interiors. Sembla el despatx del Pare Noel. Hi ha armaris i calaixos plens de ninots. Rèpliques de semblança sorprenent. Capsetes metàl·liques plenes de cossos desmembrats, com un assassí en sèrie. "¿Veus aquesta capsa de fusta? –el David assenyala una vitrina emmarcada–. Són els ninots de quan jo era petit. La meva col·lecció de Star Wars". Es veu un Luke Skywalker de 1977, com a mínim. Des d’aleshores, diu, no ha parat.
"Coses que no esperes"
El David va començar a fotografiar joguines abans d’Instagram. "Feia còmics", recorda. "Dibuixava a partir de les fotos que feia als ninots". I les va començar a penjar a Facebook. D’això ja fa gairebé 20 anys. "Feien gràcia a la gent", diu sense donar-se importància. "I més o menys continua tenint acollida". Això vol dir que les seves fotos s’han exposat a Xangai i a Singapur, alguna continua donant voltes per França. Fins i tot les ha compartit el Hulk original, Lou Ferrigno, el de la sèrie dels 80.
"Passen coses cada any. Coses que no t’esperes –explica–. Fins i tot li van demanar els seus ninots d’Iron Man per a una pel·lícula: 100 metros, amb Dani Rovira. "Al final acabes treballant per a les marques de les quals era tan fan quan era petit". És una manera molt divertida de tancar el cercle.
El ninot amb el qual ha jugat més no és de Marvel ni tampoc de Star Wars. És un miniesquelet que el seu pare va guanyar en una fira per 20 pessetes.
Subscriu-te per seguir llegint
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»
- L'Ajuntament de Ripoll contracta una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Territori construirà una rotonda a Llambilles per reduir les cues i mantindrà el semàfor 'només per a vianants
- En estat crític a la Vall Hebron una dona després de caure d'un cavall als Aiguamolls de l'Empordà
- El diagnòstic de Santiago Niño Becerra, economista: “La renda a Catalunya està concentrada”
- Indignació per la pena de presó del conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels