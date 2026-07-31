Sant Adrià ultima la compra d’un edifici a Telefónica per a pisos
L’ajuntament preveu enderrocar l’actual immoble, sense gairebé ús, i construir un bloc d’habitatges per a persones grans que inclogui oficines de serveis públics.
Jordi Ribalaygue
El preu de l’habitatge i les dificultats per disposar d’un sostre assequible seran assumptes que marcaran el debat a bona part de les ciutats en les eleccions municipals del maig del 2027, ja a menys d’un any en l’horitzó. Davant la inquietud candent, les administracions i els municipis busquen fórmules per fer construir domicilis de titularitat pública, també destinats a col·lectius amb necessitats especials. Amb aquesta premissa en ment, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha anunciat en els últims dies que aconseguirà la propietat d’un edifici de serveis tècnics que Telefónica té des de fa diverses dècades al centre de la localitat.
La idea del govern municipal de la ciutat ubicada a les portes de Barcelona passa per enderrocar l’antiga central de la xarxa de telecomunicacions una vegada que l’hagi adquirit. Allà, al passeig de la Rambleta que dona al parc fluvial del riu Besòs, edificarà un bloc d’habitatges dotacionals per a gent gran. Aquest tipus de promocions acostumen a comptar amb pisos adaptats i sense barreres arquitectòniques per a gent gran, serveis comuns compartits –com poden ser els d’atenció o teleassistència– i lloguers a preus reduïts.
La compra encara no s’ha tancat formalment, aclareix el consistori, però ja s’està ultimant. L’ajuntament de la localitat, de gairebé 40.000 habitants, compta obtenir la titularitat de l’immoble amb fons propis. Estima que l’import rondi entre els 1,5 i 2 milions d’euros. "La xifra definitiva de la compra es comunicarà una vegada que l’operació estigui formalitzada", apunta.
Sense gairebé ús
L’immoble de Telefónica pretès per Sant Adrià està situat al darrere de la seu consistorial i del Centre d’Atenció Primària (CAP) Doctor Barraquer. Es tracta d’una central tècnica sense gairebé ús: ja fa molts anys que rarament els veïns de la zona es creuen amb operaris de la companyia que entrin o surtin de la instal·lació.
Ara per ara, l’ajuntament no ha concretat quantes llars es crearan en el futur edifici que reemplaçarà la seu de Telefónica. Sobre això, explica que el projecte "s’està perfilant", tot i que afegeix que la futura edificació tindrà "una capacitat mitjana/alta".
Afegeix que es marca com a meta ideal que el bloc estigui acabat el 2030. Puntualitza que és una previsió "optimista" i encara "embrionària". A més, en aquest mateix immoble de nova construcció es planifica poder allotjar serveis municipals d’atenció a la ciutadania.
L’ajuntament assenyala que, ara per ara, queda per definir quines prestacions s’oferiran als veïns a les futures dependències. El Pla d’Actuació Municipal fins al 2027 suggeria que hi allotgessin una ampliació dels serveis del CAP del centre de Sant Adrià.
Actuació estratègica
L’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, destaca que l’adquisició era un compromís municipal i es tracta d’una "actuació estratègica". "Ens permet recuperar un espai icònic per posar-lo al servei de la ciutadania", diu.
L’ajuntament comenta que, ara per ara, "s’estan portant a terme els diferents tràmits administratius i les gestions corresponents amb l’empresa propietària" abans de completar-ne la compra. En paral·lel, Sant Adrià també ha inclòs la futura promoció entre els projectes pels quals reclama un finançament en la candidatura conjunta amb Badalona al Pla de Barris de la Generalitat.
El municipi vol obtenir fons del programa del Govern per poder demolir l’actual edifici i condicionar el terreny per aixecar-hi el futur equipament. Sant Adrià i Badalona aspiren a ingressar uns 25 milions d’euros per finançar 27 reformes, programes d’ajudes i actuacions a repartir entre els set barris limítrofs entre les dues ciutats al nord del Besòs.
El pressupost per erigir i condicionar el nou equipament encara no es coneix. El consistori indica que el seu desenvolupament "es vehicularà mitjançant instruments i operacions amb entitats públiques o d’àmbit públic i social, que actualment es troben en fase de treball i negociació".
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