30 persones sense llar desallotjades al costat de la Ronda Litoral
Pau Lizana Manuel
Almenys una trentena de persones sense llar van ser desallotjades ahir del campament que estava situat a l’avinguda de Josep Carner. La Guàrdia Urbana de Barcelona va començar l’operació a les vuit i la neteja es va prolongar fins gairebé les dotze del migdia. És l’últim d’una sèrie de desallotjaments de grups sense llar que es repeteixen a Barcelona des de l’any passat i que han rebut crítiques d’entitats socials. Arrels Fundació va proposar ahir una moratòria perquè no es repeteixin aquestes expulsions.Almenys una trentena de persones sense llar han sigut desallotjades aquest matí del campament on malvivien a l’avinguda Josep Carner, just al costat del parc de Bombers de Montjuïc. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha començat l’operació a les vuit del matí i les tasques de neteja s’han allargat fins a prop de les 12 del migdia. És l’últim d’una sèrie de desallotjaments de diferents grups de persones sense llar que es repeteixen a Barcelona des de l’any passat i que li han valgut les crítiques de les entitats socials de la ciutat. Aquest mateix divendres, Arrels Fundació ha proposat una moratòria perquè no es repeteixin aquest tipus d’expulsions fins que l’Administració sigui capaç d’oferir una resposta adequada.
En el desallotjament a Montjuïc, molt a prop de l’entrada a la Ronda Litoral, els operaris van retirar matalassos i el mobiliari que havien ajuntat les 32 persones que feien vida allí, segons va assenyalar la regidora de Salut, Marta Villanueva. El campament desallotjat era un dels molts assentaments informals de persones sense llar que es reparteixen al llarg d’aquesta ronda. Villanueva va justificar la necessitat de desallotjar l’espai per diferents informes de la Guàrdia Urbana que alertaven d’un problema amb la seguretat viària, per la seva proximitat a la Ronda Litoral i també per la "seguretat ciutadana".
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