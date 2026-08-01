Almenys 62 morts al mirar d’arribar nedant
Les xarxes socials fixaven la data límit del 30 de juliol per entrar al país
Juan José Fernández
Les imatges de famílies senceres, joves, dones i nens esquivant per mar i per terra la tanca que separa Ceuta del Marroc haurien suposat ja l’entrada de prop de 50.000 persones a la ciutat autònoma des de dijous a la matinada, segons fonts del Ministeri de l’Interior. No obstant, asseguren que prop de 48.300 migrants ja haurien abandonat el territori espanyol de manera voluntària fins a les 18.00 hores.
Amb la frontera tancada i l’Exèrcit desplegat per poder donar ajuda a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, els immigrants van continuar entrant nedant durant tota la nit de dijous a divendres, tot i que ja ho feien en menys mesura. En total, es calcula que podrien ser prop de 50.000 persones les que han arribat des de la matinada del 30 de juliol. Una xifra que el Govern ceutí va elevar a prop de 60.000. Almenys 62 cadàvers van ser localitzats al mar.
No obstant, des de primera hora d’aquest divendres, centenars de persones que van entrar de manera massiva van començar a tornar voluntàriament al Marroc per l’espigó fronterer. Segons els càlculs d’Interior, a les 18.00 hores ja havien abandonat Espanya prop de 48.300, cosa que implicaria que només queden uns quants milers d’immigrants a la ciutat. La marxa dels joves va ser bastant ràpida. Entorn de les 13.00 hores ja n’havien sortit 25.000 i a les 15.30 hores, 37.500.
Davant l’elevat volum d’immigrants que anaven arribant al llarg del dia d’ahir a la frontera, el Govern va acabar activant l’Exèrcit a última hora de la tarda i ja entrada la nit va decidir el tancament de la frontera, una cosa que li havia exigit el president de la ciutat ceutina, Juan Jesús Vivas, amb el suport de tots els partits que són a l’Assemblea de Ceuta. "En aquest moment a la Comandància General de Ceuta hi ha 3.000 militars que pertanyen a diferents unitats", va assegurar la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La sentència del Suprem
Des de fa una setmana, almenys, estan actives a les xarxes socials marroquines les crides, arengues o alliçonaments subliminars a moure’s a Espanya. El 30 de juliol era la data fixada com a límit per poder entrar. En alguns posts de xarxes socials han aparegut mares preocupades per la marxa dels seus fills, com en aquest de dones d’una localitat del sud del país: "Les famílies estan preocupades pels seus fills. Van marxar i no han tingut notícies d’ells".
Tant les autoritats espanyoles com les marroquines vinculen aquest episodi sense precedents a la sentència del Tribunal Suprem que estableix que la disposició addicional desena de la llei de seguretat ciutadana, on es recull la figura de les devolucions en calent, no permet tornar immediatament els que siguin interceptats al mar, quan intenten entrar nedant a Ceuta o Melilla, sinó només aquells que intentin superar elements de contenció fronterers, com la tanca.
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