12 d’agost
¿Com es veurà l’eclipsi des de Barcelona, Madrid o Cadis? Així s'enfosquirà el cel fora de la franja de totalitat
Ajuntaments com el de Barcelona i Madrid han habilitat punts d’observació oficials per garantir vistes al fenomen del pròxim 12 d’agost, que en aquestes ciutats assolirà entre el 99,97% i 99,82% de visibilitat
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Valentina Raffio
El pròxim 12 d’agost, Espanya es convertirà en una tribuna privilegiada per admirar un eclipsi total de sol. Aquest espectacular fenomen astronòmic, que destaca com el primer en més d’un segle que es deixa veure a la península Ibèrica, serà visible en tota la seva esplendor a 32 províncies situades en la «franja de la totalitat» que, en aquest cas, travessa des de Galícia fins a Catalunya, el País Valencià i les Balears, passant per àmplies zones de Castella i Lleó i Castella-la Manxa. En tots aquests punts, l’eclipsi deixarà més d’un minut de foscor total i, a més, permetrà veure fenòmens com l’espectacular corona que envolta el nostre astre rei. ¿Però què passa a totes aquelles ciutats que no estan situades a la franja privilegiada de l’eclipsi? ¿Com es veurà aquest fenomen des de Barcelona, Madrid o Sevilla? Segons explica l’astrònom Jordi Núñez, la «mala notícia» és que en aquests punts ‘perifèrics’ es veurà l’eclipsi de forma parcial. La «bona notícia» és que, en molts casos, l’ eclipsi es veurà al 99 %. I això és, per si mateix, prou motiu per sortir a disfrutar de l’espectacle.
Segons els càlculs del 'visor d’eclipsis creat per l’Institut Geogràfic Nacional (IGN), tant Barcelona com Madrid, les dues ciutats més poblades d’Espanya, que sumen més de cinc milions d’habitants, són just a les portes de la «franja de totalitat» de l’eclipsi. Això significa que no presenciaran la foscació total del sol i, per tant, no viuran aquell minut màgic en què la llum solar s’esvaeix després de la silueta lunar. Però, per sort, a causa que es troben molt a prop de les zones de totalitat, a les dues ciutats es disfrutarà d’una bona visió d’aquest esdeveniment. A Barcelona, l’eclipsi arribarà al 99,82% i s’allargarà durant 1 hora i 45 minuts des del primer «contacte» de l’ombra lunar sobre el sol fins al moment de fosca màxim i, finalment, el final del joc d’ombres. A Madrid, en canvi, s’estima que l’enfosquiment del sol arribarà al 99,97 % en un esdeveniment que s’allargarà durant 1 hora i 47 minuts.
«A les localitats situades a la franja de totalitat es viurà un eclipsi total en tota la seva esplendor. A la resta del territori, el que es veurà és un eclipsi parcial molt espectacular però que no arribarà a la foscació completa del disc solar», afirma Núñez, catedràtic d’Astronomia a la Universitat de Barcelona (UB) i director de l’Observatori Fabra. Segons explica l’especialista, a moltes ciutats espanyoles situades a la ‘perifèria’ de la franja de la totalitat es viurà l’eclipsi al 95% o 99 % en funció de la seva situació geogràfica.
«A les localitats situades a la franja de totalitat es viurà un eclipsi total en tota la seva esplendor. A la resta del territori, cosa que es veurà és un eclipsi parcial molt espectacular però que no arribarà a la foscació completa del disc solar»
«Aquest 1 %de diferència sembla poc però, en el cas d’un esdeveniment així, és extremadament important perquè indica que la llum solar encara té un cert marge d’escapatòria i que, per tant, no es produeix la foscació total tan característica dels eclipsis totals ni es poden observar amb la mateixa claredat fenòmens com la corona solar», comenta el científic en una entrevista amb EL PERIÓDICO. Tot i així, afirma, l’espectacularitat de l’esdeveniment convida qualsevol que es trobi a Espanya a mirar a l’horitzó durant la tarda del 12 d’agost. «Serà un espectacle únic», vaticina Núñez, que, al seu torn, recorda que també des de la ‘perifèria’ de l’eclipsi es necessita utilitzar ulleres homologades per veure l’espectacle.
El gran repte per observar l’eclipsi des de ciutats com Barcelona i Madrid serà trobar un lloc amb vistes espaioses i bona visibilitat cap a l’oest, ja que, segons adverteixen els astrònoms, aquest eclipsi es produirà molt a prop del capvespre en un moment en què el sol ja està molt baix. A la pràctica, això implica triar un punt des del qual l ’esfera solar pugui veure’s amb claredat al voltant de les 20.30 i assegurar-se que no existeixin edificis, muntanyes o qualsevol altre obstacle que bloquegi la línia de visió. És per això que, a tan sols uns dies per a l’arribada d’aquest esdeveniment, els especialistes aconsellen buscar llocs des d’on veure el capvespre per assegurar així que el fenomen pot visualitzar-se correctament. El sol no està encara en la trajectòria exacta que seguirà el dia de l’eclipsi però així que s’acosti la data sí que s’anirà situant al seu escenari definitiu.
A la ciutat de Barcelona, l’ orografia del terreny dificultarà l’observació de l’eclipsi. La presència de Collserola i del Tibidabo provoca que el sol quedi ocult abans de l’ocàs a causa de l’altura d’aquestes muntanyes, per tant, en molts punts no s’arribarà a veure la fase màxima d’aquest esdeveniment. Però, segons afirmen els experts, per guanyar visibilitat es recomana buscar ubicacions elevades des d’on poder observar l’horitzó cap a l’oest. L’Ajuntament barceloní ha designat ja la muntanya de Montjuïc, situada a més de 170 metres sobre el nivell del mar, com un dels principals punts d’observació de l’eclipsi a la ciutat. Al Castell de Montjuïc, per la seva banda, ha organitzat un esdeveniment especial per seguir el fenomen amb activitats de divulgació i observació.
A Madrid, l’ajuntament ha habilitat un punt d’observació oficial a Valdebebas, al districte d’Hortaleza, per seguir l’eclipsi amb les millors garanties. Segons recull la plataforma oficial de turisme de la capital, l’enclavament triat és el Parc Forestal de Valdebebas-Felip VI, un ampli espai verd situat al nord-est de la ciutat que ofereix una bona visibilitat cap a l’horitzó i suficient capacitat per acollir un gran nombre d’assistents. El consistori destaca que el parc disposa d’extenses prades on els visitants podran seure o ajeure’s amb comoditat per contemplar el fenomen astronòmic, a més de comptar amb accessos adequats i àmplies zones aclarides que redueixen la presència d’obstacles visuals.
A Catalunya, les millors condicions per contemplar l’eclipsi es donaran en bona part de les províncies de Tarragona i en parts de les terres Lleida, uns territoris situats dins de la franja de visibilitat total del fenomen que, en aquesta ocasió, disfrutaran d’unes vistes privilegiades a l’eclipsi. A Girona, tot i que l’eclipsi també serà espectacular, l’ocultació del disc solar serà lleugerament inferior i només arribarà entorn del 98,97 % del seu màxim. En canvi, en bona part del litoral català, l’observació estarà més condicionada pel relleu i, per tant, els qui desitgen veure’l des d’allà hauran de buscar llocs elevats o amb una panoràmica completament clara cap a l’oest per esquivar l’ombra de les muntanyes i aprofitar al màxim l’espectacle astronòmic. En total, Catalunya ha designat una vintena de punts d’observació oficials des d’on observar l’eclipsi amb garanties de màxima visibilitat.
En ciutats com Sevilla, Còrdova, Màlaga o Cadis, situades més lluny de la franja de màxima visibilitat de l’eclipsi, el fenomen continuarà sent notable tot i que amb una magnitud menor que a Barcelona o Madrid. En aquests punts, l’ocultació del disc solar se situarà aproximadament entre el 92% i el 95%,cosa que permetrà observar un eclipsi parcial molt avançat però sense arribar a les condicions de les zones més afavorides d’altres punts de Península.
Per la seva posició geogràfica, l ’arxipèlag canari serà un dels territoris menys beneficiats per aquest esdeveniment astronòmic. Segons els models de visibilitat, ciutats com Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria amb prou feines registraran una ocultació d’entre el 68% i el 72 %. Allà, l’eclipsi tindrà un caràcter clarament parcial i el descens de lluminositat serà molt més moderat que en altres regions, on el cel podrà enfosquir-se de manera més evident durant el màxim del fenomen. I tot i així, serà un espectacle.
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