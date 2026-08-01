Els veïns tornen a les seves llars a la Vall d’Uixó
Carmen Tomàs
L’incendi de la Vall d’Uixó va quedar ahir estabilitzat després de calcinar 9.568 hectàrees, de les quals el 40% corresponen al Parc Natural de la Serra d’Espadà. No obstant, només el 12% de superfície del parc s’ha vist calcinat. Així ho va anunciar el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, que va donar una altra bona notícia després del Cecopi de les 17.00 hores: la tornada a les seves llars dels 2.800 veïns d’Artana i Eslida. Per tant, no hi ha cap municipi amb ordre de confinament o evacuació.
No obstant, Valderrama va apel·lar a no abaixar la guàrdia, ja que l’incendi, en el seu setè dia, "ni de bon tros ha sigut controlat o extingit". I és que hi pot haver algun rebrot als punts calents. Tot i que ha començat la desescalada, amb el retorn dels efectius d’altres comunitats, s’està en situació 1 del pla especial per risc d’incendis forestals. "Ens esperen dies de molta calor, amb tempestes seques, amb llamps i vents que poden ser importants i poden afectar tota la Comunitat Valenciana. De fet, estan entrant tempestes pel nord de Castelló", va avisar.
L’incendi té 89 quilòmetres de perímetre. El municipi més afectat ha sigut Artana, amb 3.160 hectàrees calcinades, de les quals 2.705 són forestals.
El dispositiu ha sigut redimensionat partint de les necessitats de l’incendi. Com va explicar el director del post de comandament avançat, Fernando Pérez, a la nit es quedaven set brigades i la dotació de bombers del consorci provincial, repassant i refrescant la zona. Avui s’incrementarà la dotació durant les hores del dia, sobretot per anar consolidant el perímetre amb treball manual.
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