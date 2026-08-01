L’operatiu busca estabilitzar el perímetre a Fermoselle
M. J. CACHAZO
El treball de l’operatiu d’extinció desplegat a la zona de Sayago a causa de l’incendi originat a Fermoselle (Zamora) dimecres passat comença a donar fruits i, en les últimes hores, ha focalitzat els seus esforços a estabilitzar el perímetre i controlar "petits focus" en zones de difícil accés a Arribes del Duero.
Jorge Llorente, viceconseller de Medi Ambient i Energia de la Junta, en la seva visita al post de comandament instal·lat a Fermoselle, va reconèixer la complexitat i intensitat de l’incendi, que ha obligat a mobilitzar més de 150 mitjans terrestres i aeris. A més, va precisar que les condicions meteorològiques "canviants" registrades des de dimecres han obligat a "adaptar les estratègies" de la "lluita" contra el foc en diverses ocasions.
"Estem en una situació de lògica prudència", va dir Llorente, que va agrair el civisme dels veïns a l’hora d’"atendre els avisos" i les restriccions.
Amb llàgrimes i repartint abraçades, 140 veïns de 14 localitats de Sayago desallotjats dimecres passat a Fermoselle van abandonar l’"alberg" habilitat a dos pavellons esportius de Bermillo, on han passat dues nits. L’evolució favorable de l’incendi en les últimes hores va permetre aixecar els confinaments de Fermoselle i Fariza, decretats al cap de poques hores que es detectessin les primeres flames, i autoritzar el retorn a les seves llars dels veïns de les 14 localitats que van haver de ser evacuades per l’intens fum o la proximitat del foc.
La decisió va ser acollida amb emoció i immensa alegria per part de les persones que, durant tres llargues jornades i dues nits, han esperat amb inquietud.
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